Более дешевый смартфон с лучшей камерой: эксперт посоветовал альтернативу OnePlus Nord 6 (фото)

Смартфоны OnePlus Nord 6 и OnePlus 13R относятся к верхнему среднему сегменту, однако они ориентированы на разных пользователей.

Новейший OnePlus Nord 6 обещает более качественный аккумулятор и более длительный срок службы, тогда как прошлогодний OnePlus 13R делает ставку на производительность и флагманские камеры. Более подробно эти два смартфона сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

OnePlus Nord 6 не может похвастаться флагманским дизайном, поскольку в большей степени ориентирован на практичность и прочность. Он получил защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, сертификат прочности MIL-STD-810H, а также защитное стекло на задней панели OnePlus Crystal Guard.

OnePlus 13R Фото: phonearena.com

OnePlus 13R выглядит более престижно благодаря алюминиевой рамке и стеклянной задней панели. Хотя его корпус не так прочен, как у OnePlus Nord 6, степень защиты IP65 вполне достаточна для повседневного использования.

Відео дня

Дисплей

Дисплей OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с поддержкой HDR. OnePlus Nord 6 предлагает частоту обновления 165 Гц, PWM-димирование 3840 Гц и пиковую яркость до 3600 нит, тогда как OnePlus 13R обещает LTPO AMOLED-панель с поддержкой Dolby Vision, HDR Vivid и еще более высокую пиковую яркость — 4500 нит. Также стоит отметить, что технология LTPO повышает энергоэффективность, динамически регулируя частоту обновления.

Производительность

OnePlus 13R работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Он превосходит своего конкурента по производительности и лучше подходит для ресурсоемких игр и редактирования видео. Поскольку этот смартфон вышел в 2025 году, он на год раньше останется без обновлений ПО.

OnePlus Nord 6 Фото: Android Authority

OnePlus Nord 6 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 в сочетании с более быстрым хранилищем UFS 4.1. Он не позиционируется как флагманский, но обеспечивает превосходную производительность и современные возможности искусственного интеллекта.

Аккумулятор

OnePlus Nord 6 — абсолютный лидер по времени работы от аккумулятора. Его аккумулятор емкостью 7500 мАч способен обеспечить несколько дней автономной работы. Аккумулятор OnePlus 13R емкостью 6000 мАч тоже достаточно вынослив, однако не может сравниться с конкурентом. Оба смартфона также поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт.

OnePlus 13R Фото: gsmarena.com

Камера

OnePlus 13R превосходит OnePlus Nord 6 по возможностям камеры. Он оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором, специальным 50-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Фронтальная камера на 16 МП записывает видео в формате 1080p.

Важно

Компактный смартфон с характеристиками флагмана: какую модель рекомендует эксперт (фото)

Система камер OnePlus Nord 6 включает только 50-мегапиксельный основной объектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. В свою очередь, фронтальная камера Nord 6 имеет более высокое разрешение и поддерживает съемку видео в формате 4K.

Заключение

По мнению эксперта, OnePlus Nord 6 — это в целом лучший выбор для большинства людей благодаря более низкой цене, премиальному дизайну, флагманской производительности и более мощной системе задней камеры.

В свою очередь, OnePlus Nord 6 понравится пользователям, которые ищут надежный смартфон с новейшим программным обеспечением и мощным аккумулятором.

Цена OnePlus Nord 6 — 500 долларов (около 22 440 грн).

Цена OnePlus 13R в Украине — 450 долларов (около 20 196 грн).

Напомним, компания Vivo представила новый недорогой смартфон Vivo Y6.

Фокус также сообщал, что в сети появились характеристики Xiaomi 18 Pro.