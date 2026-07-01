Недорогие, но качественные смартфоны: 5 старых моделей Android, которые стоит купить в 2026 году (фото)

Многие новые смартфоны на Android подорожали в 2026 году из-за кризиса с оперативной памятью. В то же время прошлогодние модели по-прежнему обладают отличными характеристиками, но стоят дешевле.

Обозреватель гаджетов Хэдли Симонс выделил 5 прошлогодних смартфонов, которые можно купить в 2026 году вместо новых моделей. В список, опубликованный порталом Android Authority, вошли устройства на любой бюджет.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Galaxy S25 — это предыдущий флагман Samsung, который по-прежнему оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Он немного компактнее Galaxy S26 и оснащен тройной задней камерой, как и более старая модель Galaxy S22.

В 2026 году Samsung повысила цены на свои флагманские устройства, включая Galaxy S26, тогда как Galaxy S25, напротив, подешевел по сравнению с прошлым годом. Поэтому флагман 2025 года сегодня представляется удивительно удачным выбором.

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Цена Samsung Galaxy S25 в Украине — от 28 000 грн.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus (2025)

Новый Moto G Stylus (2026) тоже подорожал по сравнению со своим предшественником. За дополнительные 100 долларов он предлагает активный стилус, более яркий экран, немного более емкий аккумулятор и степень защиты IP69, что нельзя назвать радикальным обновлением.

Более доступная модель Moto G Stylus (2025) оснащена тем же процессором Snapdragon 6 Gen 3, имеет аналогичную скорость проводной и беспроводной зарядки, а также идентичные камеры. Оба смартфона также доступны в версиях 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

Цена Moto G Stylus (2025) в Украине — от 12 000 грн.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

В этом году компания Google решила не повышать цены на свои смартфоны, однако прошлогодний Pixel 9a, как обычно, подешевел после выхода нового Pixel 10a. При этом заметить разницу между этими двумя телефонами довольно сложно.

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Pixel 9a и Pixel 10a работают на процессоре Tensor G4, оснащены аккумулятором емкостью 5100 мАч, 6,3-дюймовую OLED-панель, пару задних камер 48 МП + 13 МП, класс защиты IP68 и поддержку беспроводной зарядки. Единственные существенные отличия модели 10a — более высокая скорость зарядки, защита Gorilla Glass и более яркий дисплей.

Цена Google Pixel 9a в Украине — от 18 400 грн.

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Galaxy A56 — это смартфон среднего ценового сегмента, у которого много общего с более новой моделью Galaxy A57. Несмотря на рост цены, в A57 нет существенных улучшений по сравнению с предшественником.

Прошлогодний Galaxy A56 может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, классом защиты IP67 и шестью годами обновлений. Эксперт отметил, что чипсет и дополнительные камеры A56 оставляют желать лучшего, однако A57 тоже не слишком продвинулся вперед в этих аспектах.

Цена Samsung Galaxy A56 в Украине — от 15 799 грн.

Motorola Razr (2025)

Motorola Razr (2025) Фото: zdnet.com

В отличие от остальных моделей в этом списке, новый Motorola Razr (2026) действительно предлагает ряд улучшений за дополнительную плату. Например, он оснащен сверхширокоугольной камерой с более высоким разрешением и аккумулятором большей емкости.

В то же время прошлогодний Motorola Razr (2025) имеет больший объем памяти, аналогичный процессор, тот же рейтинг защиты IP48, те же экраны и те же возможности проводной/беспроводной зарядки. Учитывая более низкую цену, всё это делает его более разумной покупкой в 2026 году.

Цена Motorola Razr (2025) в Украине — от 23 700 грн.

Напомним, в сети появились основные характеристики будущего бюджетного смартфона Nothing Phone (4b).

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