Более дешевый смартфон оказался лучше: эксперты сравнили Vivo X Fold 6 и Oppo Find N6 (фото)

Складные смартфоны Vivo X Fold 6 и Oppo Find N6 оснащены мощными процессорами, камерами премиум-класса, большими дисплеями и поддерживают быструю зарядку.

Хотя Oppo Find N6 и Vivo X Fold 6 имеют много общего, их сильные стороны различаются. Более подробно эти два смартфона сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дизайн

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 6 получил алюминиевую раму и заднюю панель, усиленную стекловолокном. Это придает ему прочный, но сдержанный вид.

В свою очередь, Oppo Find N6 имеет рамку из авиационного алюминия, петли из титанового сплава 5-го класса, нанокристаллическое стекло и самовосстанавливающееся стекло с памятью формы для внутреннего дисплея. В целом Find N6 выглядит более престижно, чем его конкурент.

Дисплей

Oppo Find N6

Vivo X Fold6 оснащен LTPO AMOLED-дисплеем с поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частотой обновления 120 Гц и чрезвычайно ярким внешним экраном. В свою очередь, Oppo Find N6 может похвастаться более крупным LTPO OLED-экраном с ШИМ-регулировкой 2160 Гц, технологией Zero-Feel cream, более высокой яркостью внешнего дисплея, поддержкой Ultra HDR и совместимостью со стилусом.

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Производительность

Vivo X Fold 6

Oppo Find N6 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с памятью UFS 4.1 и оперативной памятью объёмом до 16 ГБ. Oppo Find N6 работает на чипе MediaTek Dimensity 9500 Super с таким же объемом памяти.

Оба смартфона легко справляются с ресурсоемкими задачами, но Oppo Find N6 имеет небольшое преимущество для пользователей, которым нужна максимальная вычислительная мощность. Чип Qualcomm обеспечивает лучшую производительность графического процессора, улучшенные возможности ИИ и долгосрочную оптимизацию программного обеспечения.

Аккумулятор

Vivo X Fold 6 лидирует благодаря своему кремниево-углеродному аккумулятору емкостью 7000 мАч. Oppo Find N6 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 80 Вт, однако Oppo предлагает более быструю беспроводную зарядку.

Камера

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Как Oppo Find N6, так и Vivo X Fold 6 оснащены основной камерой на 200 МП, перископическим телеобъективом на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 50 МП.

Смартфон Vivo представляет собой более мощный вариант для фотосъемки благодаря партнерству с ZEISS и более крупному основному сенсору. Однако его конкурент от Oppo предлагает более полную систему камер с превосходной видеосъемкой и лучшей фронтальной камерой.

Заключение

Vivo X Fold 6 — это более разумная покупка для большинства пользователей. Этот смартфон отличается флагманской производительностью, превосходными камерами и мощным аккумулятором, при этом стоит дешевле, чем его конкурент.

В то же время Oppo Find N6 подойдет тем, кто готов заплатить больше за передовые технологии складного дисплея, премиальные материалы корпуса и функции, ориентированные на производительность.

Цена Vivo X Fold 6 — около 1200 долларов (53 792 грн).

Цена Oppo Find N6 — около 1800 долларов (80 688 грн).

Напомним, что смартфон Motorola Razr 70 Ultra оснащён одной из лучших батарей на рынке складных устройств и поддерживает быструю зарядку.

Фокус также сообщал, что Vivo X Fold 6 может превзойти своего основного конкурента — Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — по емкости аккумулятора.