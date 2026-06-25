Компактный, но мощный телефон Motorola: новинка 2026 года поразила экспертов (фото)

Motorola Razr 70 Ultra — это весьма интересный складной телефон с мощным железом. Аппарат обладает одной из лучших в классе автономностью, радует уникальным дизайном, быстро заряжается и предлагает полнофункциональный внешний дисплей.

Впечатлениями про новую раскладушку и результатами тестирования делятся эксперты GSMArena. Рассказываем, как Motorola Razr 70 Ultra показал себя на практике, оправдывает ли новинка cвою цену и популярность этой линейки на североамериканском рынке.

Дизайн, сборка и экраны

Motorola продолжает экспериментировать с дизайном, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Главным изменением этого года стал усиленный титаном шарнир, который обеспечивает плавное открытие и надежную фиксацию половинок под любым углом. Смартфон доступен в двух уникальных вариантах отделки: синем (Orient Blue) с покрытием из рельефной алькантары и коричневом (Cocoa) с текстурированным шпоном из натурального дерева. Внешний дисплей защищен премиальным стеклом Gorilla Glass Ceramic. Аппарат получил сертификацию IP48 — он не боится полного погружения в воду и защищен от попадания крупных частиц пыли (более 1 мм).

Відео дня

Смартфон оснащен двумя дисплеями:

Внутренний: 7,0-дюймовый гибкий LTPO AMOLED (2992x1224), 165 Гц, HDR10+ и Dolby Vision.

7,0-дюймовый гибкий LTPO AMOLED (2992x1224), 165 Гц, HDR10+ и Dolby Vision. Внешний: 4,0-дюймовый LTPO AMOLED (1272x1080), 165 Гц, с аналогичной поддержкой HDR.

В ходе тестов максимальная яркость внутреннего экрана в авторежиме достигла 1486 нит, а внешнего — 1122 нит. Этого с запасом хватает для комфортного использования на солнце, однако заявленные 5000 нит в тестах зафиксировать не удалось, из-за чего HDR-контент выглядит не так эффектно, как ожидалось. Внешний экран остается полноценным рабочим пространством: на нем можно запускать любые приложения, пользоваться навигацией или просматривать погоду, не открывая смартфон.

Внешний дисплей Motorola Razr 70 Ultra Фото: gsmarena.com

Производительность и аккумулятор

Внутри Razr 70 Ultra установлен топовый чипсет 2025 года — Snapdragon 8 Elite (3 нм). Это по-прежнему невероятно мощный процессор. В бенчмарке AnTuTu 11 аппарат набирает 2 841 165 баллов. Однако компактный корпус накладывает свои ограничения: в стресс-тестах смартфон быстро перегревается и сильно сбрасывает частоты (троттлинг), поэтому для хардкорного гейминга эта модель подходит слабо.

Зато автономность стала главным козырем новинки. Увеличенная до 5000 мАч батарея показала результат в 16 часов 32 минуты в тесте активного использования (Active Use Score). Это говорит о лидерстве в классе раскладушек — прямой конкурент Galaxy Z Flip7 отстает почти на пять часов. Быстрая зарядка на 68 Вт восполняет батарею с 0 до 73% всего за 30 минут, также поддерживается беспроводная зарядка на 30 Вт.

Дизайн Motorola Razr 70 Ultra Фото: gsmarena.com

Софт и звучание

Разговорный динамик и основной спикер на нижней грани образуют гибридную стереопару. Замеры показали хорошую громкость, но эксперты отметили, что качество звука ухудшилось по сравнению с прошлым годом: басов практически нет, а вокал звучит плоско.

Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Hello UI. Система чистая и отзывчивая, а также содержит полезные фишки (например, режим настольных часов Desk Display для наполовину сложенного устройства). Однако политика обновлений огорчает: Motorola обещает лишь 3 года новых версий Android, что маловато для флагмана (тот же Samsung предлагает 7 лет поддержки).

Камеры

Набор камер практически не изменился, но алгоритмы обработки снимков стали лучше:

Основная: 50 Мп (сенсор OmniVision OV50T, f/1.8, OIS).

50 Мп (сенсор OmniVision OV50T, f/1.8, OIS). Ультраширокоугольная: 50 Мп (Sony IMX 816, f/2.0).

50 Мп (Sony IMX 816, f/2.0). Фронтальная (внутренняя): 50 Мп.

В дневное время основная камера делает великолепные снимки с широким динамическим диапазоном, яркими цветами и естественными текстурами. Отлично работает портретный режим. Ночные фото также не разочаровали — кадры светлые и детализированные. Внешний дисплей позволяет делать шикарные селфи на основную камеру.

Фото на Motorola Razr 70 Ultra (основная камера, день) Фото: gsmarena.com Фото на Motorola Razr 70 Ultra (основная камера, портрет) Фото: gsmarena.com Фото на Motorola Razr 70 Ultra (основная камера, ночь) Фото: gsmarena.com

Видео можно записывать в 4K при 60 fps на все объективы (основной поддерживает 8K). Качество роликов достойное, однако электронная стабилизация при ходьбе на основном модуле работает посредственно, допуская эффект "желе".

Вердикт экспертов, плюсы и минусы Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Ultra — это стильный и технологичный гаджет, предлагающий одну из лучших АКБ на рынке складных устройств, быструю зарядку и удобный внешний экран. Однако высокая цена, проблемы с перегревом под нагрузкой и короткий цикл обновлений ПО не позволяют назвать его идеальным выбором для всех.

Преимущества:

Уникальный дизайн и материалы отделки (дерево и алькантара).

Защита от воды IP48.

Крупный и функциональный внешний дисплей.

Лучшая в классе автономность и очень быстрая зарядка.

Отличное качество фотографий на все камеры.

Недостатки:

Сильный сброс частот процессора (троттлинг) и перегрев при высоких нагрузках.

Яркость дисплея в режиме HDR уступает конкурентам.

Ухудшение качества звука динамиков по сравнению с прошлым годом.

Плохая стабилизация видео на основную камеру.

Всего 3 года обновлений операционной системы.

Цена в Украине: Moto Razr 70 ultra 16/512GB — 65 999 грн.

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