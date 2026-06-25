Компактний, але потужний телефон Motorola: новинка 2026 року вразила експертів (фото)

Motorola Razr 70 Ultra — це дуже цікавий складаний телефон із потужним "залізом". Пристрій має одну з найкращих у своєму класі автономності, радує унікальним дизайном, швидко заряджається та має повнофункціональний зовнішній дисплей.

Експерти GSMArena діляться враженнями про новий розкладний смартфон та результатами тестування. Розповідаємо, як Motorola Razr 70 Ultra показав себе на практиці, чи виправдовує новинка свою ціну та популярність цієї лінійки на північноамериканському ринку.

Дизайн, збірка та екрани

Motorola продовжує експериментувати з дизайном, щоб виділятися на тлі конкурентів. Головною зміною цього року став шарнір, посилений титаном, який забезпечує плавне відкривання та надійну фіксацію половинок під будь-яким кутом. Смартфон доступний у двох унікальних варіантах оздоблення: синьому (Orient Blue) з покриттям із рельєфної алькантари та коричневому (Cocoa) з текстурованим шпоном із натурального дерева. Зовнішній дисплей захищений преміальним склом Gorilla Glass Ceramic. Пристрій отримав сертифікат IP48 — він не боїться повного занурення у воду та захищений від потрапляння великих частинок пилу (більше 1 мм).

Відео дня

Смартфон оснащений двома дисплеями:

Внутрішній: 7,0-дюймовий гнучкий LTPO AMOLED (2992x1224), 165 Гц, HDR10+ та Dolby Vision.

7,0-дюймовий гнучкий LTPO AMOLED (2992x1224), 165 Гц, HDR10+ та Dolby Vision. Зовнішній: 4,0-дюймовий LTPO AMOLED (1272x1080), 165 Гц, з аналогічною підтримкою HDR.

Під час тестування максимальна яскравість внутрішнього екрана в авторежимі сягнула 1486 ніт, а зовнішнього — 1122 ніт. Цього з запасом вистачає для комфортного використання на сонці, однак заявлених 5000 ніт у тестах зафіксувати не вдалося, через що HDR-контент виглядає не так ефектно, як очікувалося. Зовнішній екран залишається повноцінним робочим простором: на ньому можна запускати будь-які додатки, користуватися навігацією або переглядати прогноз погоди, не відкриваючи смартфон.

Зовнішній дисплей Motorola Razr 70 Ultra Фото: gsmarena.com

Продуктивність та акумулятор

У Razr 70 Ultra встановлено топовий чіпсет 2025 року — Snapdragon 8 Elite (3 нм). Це, як і раніше, неймовірно потужний процесор. У бенчмарку AnTuTu 11 пристрій набирає 2 841 165 балів. Однак компактний корпус накладає свої обмеження: у стрес-тестах смартфон швидко перегрівається і сильно знижує тактову частоту (тротлінг), тому для хардкорного геймінгу ця модель підходить не дуже.

Натомість автономність стала головним козирем новинки. Акумулятор, ємність якого збільшено до 5000 мА·год, продемонстрував результат у 16 годин 32 хвилини в тесті активного використання (Active Use Score). Це свідчить про лідерство в класі розкладних смартфонів — прямий конкурент Galaxy Z Flip7 відстає майже на п’ять годин. Швидка зарядка потужністю 68 Вт заряджає акумулятор від 0 до 73% всього за 30 хвилин, також підтримується бездротова зарядка потужністю 30 Вт.

Дизайн Motorola Razr 70 Ultra Фото: gsmarena.com

Програмне забезпечення та звучання

Динамік для розмов та основний динамік на нижній грані утворюють гібридну стереопару. Виміри показали хорошу гучність, але експерти відзначили, що якість звуку погіршилася порівняно з минулим роком: басів практично немає, а вокал звучить плоско.

Смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою Hello UI. Система працює плавно та чутливо, а також містить корисні функції (наприклад, режим настільного годинника Desk Display для пристрою, складеного наполовину). Однак політика оновлень розчаровує: Motorola обіцяє лише 3 роки нових версій Android, що замало для флагмана (той самий Samsung пропонує 7 років підтримки).

Камери

Набір камер практично не змінився, але алгоритми обробки знімків покращилися:

Основна: 50 Мп (сенсор OmniVision OV50T, f/1.8, OIS).

50 Мп (сенсор OmniVision OV50T, f/1.8, OIS). Ультраширококутна: 50 Мп (Sony IMX 816, f/2.0).

50 Мп (Sony IMX 816, f/2.0). Фронтальна (внутрішня): 50 Мп.

Вдень основна камера робить чудові знімки з широким динамічним діапазоном, яскравими кольорами та природними текстурами. Чудово працює портретний режим. Нічні фото також не розчарували — кадри світлі та деталізовані. Зовнішній дисплей дозволяє робити шикарні селфі на основну камеру.

Фото, зроблене на Motorola Razr 70 Ultra (основна камера, вдень) Фото: gsmarena.com Фото, зроблені на Motorola Razr 70 Ultra (основна камера, портрет) Фото: gsmarena.com Фото, зроблене на Motorola Razr 70 Ultra (основна камера, ніч) Фото: gsmarena.com

Відео можна записувати у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду на всіх об'єктивах (основний підтримує 8K). Якість відео пристойна, однак електронна стабілізація під час ходьби на основному модулі працює посередньо, що призводить до ефекту "желе".

Висновок експертів, переваги та недоліки Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Ultra — це стильний і технологічний гаджет, який пропонує одну з найкращих батарей на ринку складаних пристроїв, швидку зарядку та зручний зовнішній екран. Однак висока ціна, проблеми з перегріванням під навантаженням та короткий цикл оновлень ПЗ не дозволяють назвати його ідеальним вибором для всіх.

Переваги:

Унікальний дизайн та матеріали оздоблення (дерево та алькантара).

Захист від води IP48.

Великий і функціональний зовнішній дисплей.

Найкраща в класі автономність та дуже швидка зарядка.

Відмінна якість фотографій на всіх камерах.

Недоліки:

Значне зниження тактової частоти процесора (тротлінг) та перегрів під час високих навантажень.

Яскравість дисплея в режимі HDR поступається конкурентам.

Погіршення якості звуку динаміків порівняно з минулим роком.

Погана стабілізація відео на основній камері.

Лише 3 роки оновлень операційної системи.

Ціна в Україні: Moto Razr 70 ultra 16/512 ГБ — 65 999 грн.

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