Motorola Edge 70 Max на базі Snapdragon 8 Gen 5 розсекречено до анонсу: що відомо (фото)

У мережі з'явилися перші рендери та технічні характеристики субфлагмана Motorola Edge 70 Max.

Раніше інсайдери припускали, що шостим смартфоном у серії стане модель Motorola Edge 70 Ultra, проте у свіжому звіті видання DigitalCitizen йдеться про майбутній випуск моделі Edge 70 Max, пише GSMArena.

Характеристики та дизайн Motorola Edge 70 Max

Згідно з витоком інформації, основою Motorola Edge 70 Max стане потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (не Elite). На передній панелі буде розміщений якісний дисплей з матрицею AMOLED. Блок камер на задній панелі отримає одразу три об'єктиви, а в ролі головного датчика виступить 50-мегапіксельний сенсор лінійки Sony Lytia.

Телефон з'явиться на ринку у трьох кольорових варіантах: чорному (Onyx black), зеленому (Sage green) та синьому (Glacier blue). Смартфон зможе похвалитися високим рівнем надійності завдяки сертифікації корпусу за військовим стандартом MIL-STD 810H. Очікується, що ця характеристика буде доповнена повноцінним сертифікатом захисту від проникнення води та пилу класу IP.

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Кольорові варіанти Motorola Edge 70 Max (попередні рендери) Фото: gsmarena.com

Автономність та статус релізу

У звіті немає інформації про точну ємність акумулятора та максимальну потужність дротової зарядки. Однак у рекламних матеріалах, що потрапили в мережу, підтверджується підтримка технології бездротової зарядки. Дані щодо роздрібної вартості та термінів офіційного випуску пристрою поки що не розголошуються.

Експерти зазначають, що раніше у профільних ЗМІ згадувалася модель Edge 70 Ultra з таким самим чіпом Snapdragon 8 Gen 5. Наразі залишається незрозумілим, чи є Edge 70 Max абсолютно новим пристроєм у модельному ряді, чи компанія просто змінила остаточну маркетингову назву смартфона перед глобальною презентацією.

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