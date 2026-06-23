Motorola Edge 70 Max на чипе Snapdragon 8 Gen 5 рассекречен до анонса: что известно (фото)

В сети появились первые рендеры и характеристики субфлагмана Motorola Edge 70 Max.

Ранее инсайдеры предполагали, что шестым смартфоном в серии станет модель Motorola Edge 70 Ultra, однако свежий отчет издания DigitalCitizen говорит о предстоящем релизе модели Edge 70 Max, пишет GSMArena.

Характеристики и дизайн Motorola Edge 70 Max

Согласно утечке, основой Motorola Edge 70 Max выступит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (не Elite). На лицевой панели разместится качественный дисплей с матрицей AMOLED. Блок камер на задней панели получит сразу три объектива, а в роли главного датчика выступит 50-мегапиксельный сенсор линейки Sony Lytia.

Телефон выйдет на рынок в трех цветовых решениях: черном (Onyx black), зеленом (Sage green) и синем (Glacier blue). Смартфон сможет похвастаться высокой степенью надежности благодаря сертификации корпуса по военному стандарту MIL-STD 810H. Ожидается, что эта характеристика будет дополнена полноценным сертификатом защиты от проникновения воды и пыли класса IP.

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Расцветки Motorola Edge 70 Max (предварительные рендеры) Фото: gsmarena.com

Автономность и статус релиза

Информации о точной емкости аккумулятора и максимальной мощности проводной зарядки в отчете нет. Однако на утекших рекламных материалах подтверждается поддержка технологии беспроводной зарядки. Данные о розничной стоимости и сроках официального релиза устройства пока не разглашаются.

Эксперты обращают внимание, что ранее в профильных СМИ фигурировала модель Edge 70 Ultra с идентичным чипом Snapdragon 8 Gen 5. На данный момент остается неясным, является ли Edge 70 Max абсолютно новым устройством в модельном ряду или же компания просто изменила финальное маркетинговое название смартфона перед глобальной презентацией.

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