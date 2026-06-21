Доступный, но быстрый телефон Motorola: какой середняк высоко оценили эксперты в 2026 (фото)
Motorola Edge 70 Fusion стал приятным сюрпризом в нише смартфонов среднего класса в 2026 году.
Эксперты TechRadar протестировали аппарат, отметив, что она превосходит многих конкурентов в своей ценовой категории благодаря премиальному дизайну, отличному экрану и впечатляющей автономности.
Характеристики Motorola Edge 70 Fusion
- Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2772x1272 пикселей, 144 Гц, до 5200 нит
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- Память: 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти
- Батарея: 5200 мАч, зарядка 68 Вт
- Камеры: основная 50 МП (f/1.8, OIS), ультраширокоугольная 13 МП, фронтальная 32 МП
- Габариты: 162,8 x 75,6 x 8 мм (7,2 мм для версии с батареей 5200 мАч)
- Вес: 177 грамм.
- Защита: IP68/IP69, MIL-STD-810H
Дизайн и дисплей
Внешний вид смартфона совсем не выдает его принадлежность к бюджетному классу. Тонкий корпус с закругленными гранями и текстурированной задней панелью удобно лежит в руке. Edge 70 Fusion получил надежную защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также прошел сертификацию на прочность MIL-STD-810H.
Дисплей смартфона — одно из его главных преимуществ. 6,78-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит обеспечивает яркую, сочную картинку, которая отлично читается даже под прямыми солнечными лучами. По качеству экрана эта модель легко может соперничать с более дорогими устройствами. Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев, который работает в целом неплохо, хотя изредка может не распознать касание с первого раза.
Автономность, производительность и камеры
У телефона есть версия с аккумулятором на 7000 мАч, которая обеспечивает до двух дней активного использования без подзарядки, а при умеренной нагрузке телефон может проработать и три дня. К сожалению, на нашем рынке, как правило продается вариант на 5200 мАч — стандартная емкость, которой должно хватить на полный день, но без излишеств. Поддержка быстрой зарядки на 68 Вт позволяет восполнить запас энергии примерно за час, однако зарядный блок в комплект не входит. Также предусмотрены функции для продления срока службы батареи.
За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Этого решения среднего уровня вполне хватает для повседневных задач и большинства игр, хотя и не на максимальных настройках графики.
Камера получила новый 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 710, который выдает яркие и детализированные снимки с хорошим динамическим диапазоном. Ультраширокоугольный модуль на 13 МП немного уступает основному по качеству, особенно при увеличении, но в целом справляется со своей задачей.
Преимущества и недостатки Motorola Edge 70 Fusion
Плюсы:
- Премиальный дизайн с текстурированной задней панелью и хорошей эргономикой.
- Яркий AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц.
- Приличное время автономной работы.
- Надежная защита корпуса по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H.
- Достойная основная камера с сенсором Sony Lytia.
Минусы:
- Проблемы со стабильностью Bluetooth-соединения.
- Наличие лишних предустановленных программ и спорных ИИ-функций в системе.
- Гарантированные обновления ОС ограничены тремя годами.
- Зарядное устройство не входит в комплект.
Цена в Украине
- Motorola Edge 70 Fusion 8/256GB — от 15 478 грн
Ранее сообщалось про лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет. Смартфоны Motorola популярны благодаря интересным параметрам, узнаваемому дизайну и умеренным ценам. Рассказываем про лучшие модели — от ультрабюджетников до флагманских моделей.