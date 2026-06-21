Доступний, але швидкий телефон Motorola: який "середнячок" високо оцінили експерти у 2026 році (фото)

Motorola Edge 70 Fusion став приємним сюрпризом у ніші смартфонів середнього класу у 2026 році.

Експерти TechRadar протестували цей пристрій, зазначивши, що він перевершує багатьох конкурентів у своїй ціновій категорії завдяки преміальному дизайну, чудовому екрану та вражаючій автономності.

Характеристики Motorola Edge 70 Fusion

Екран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2772×1272 пікселів, 144 Гц, до 5200 ніт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ вбудованої пам'яті

Акумулятор: 5200 мА·год, зарядка 68 Вт

Камери: основна 50 МП (f/1,8, OIS), ультраширококутна 13 МП, фронтальна 32 МП

Габарити: 162,8 x 75,6 x 8 мм (7,2 мм для версії з акумулятором 5200 мА·год)

Вага: 177 грамів.

Захист: IP68/IP69, MIL-STD-810H

Екран Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Дизайн та дисплей

Зовнішній вигляд смартфона аж ніяк не видає, що він належить до бюджетного класу. Тонкий корпус із заокругленими гранями та текстурованою задньою панеллю зручно лежить у руці. Edge 70 Fusion отримав надійний захист від води та пилу відповідно до стандартів IP68/IP69, а також пройшов сертифікацію на міцність за стандартом MIL-STD-810H.

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Дисплей смартфона — одна з його головних переваг. 6,78-дюймова AMOLED-матриця з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5200 ніт забезпечує яскраве, насичене зображення, яке чудово читається навіть під прямими сонячними променями. За якістю екрану ця модель легко може змагатися з дорожчими пристроями. Під екраном розташований сканер відбитків пальців, який загалом працює непогано, хоча інколи може не розпізнати дотик з першого разу.

Motorola Edge 70 Fusion у білому кольорі Фото: gsmarena.com

Автономність, продуктивність та камери

У цього телефону є версія з акумулятором на 7000 мА·год, яка забезпечує до двох днів активного використання без підзарядки, а при помірному навантаженні телефон може пропрацювати й три дні. На жаль, на нашому ринку, як правило, продається варіант на 5200 мА·год — стандартна ємність, якої має вистачити на повний день, але без надмірностей. Підтримка швидкої зарядки на 68 Вт дозволяє поповнити запас енергії приблизно за годину, однак зарядний блок до комплекту не входить. Також передбачені функції для продовження терміну служби батареї.

За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Цього рішення середнього рівня цілком вистачає для повсякденних завдань і більшості ігор, хоча й не на максимальних налаштуваннях графіки.

Камера отримала новий 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 710, який забезпечує яскраві та деталізовані знімки з хорошим динамічним діапазоном. Ультраширококутний модуль на 13 МП дещо поступається основному за якістю, особливо при збільшенні, але загалом справляється зі своїм завданням.

Дизайн Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки Motorola Edge 70 Fusion

Переваги:

Преміальний дизайн із текстурованою задньою панеллю та зручною ергономікою.

Яскравий AMOLED-екран із частотою оновлення до 144 Гц.

Пристойний час автономної роботи.

Надійний захист корпусу за стандартами IP68/IP69 та MIL-STD-810H.

Гарна основна камера з сенсором Sony Lytia.

Недоліки:

Проблеми зі стабільністю з'єднання Bluetooth.

Наявність зайвих попередньо встановлених програм та суперечливих функцій штучного інтелекту в системі.

Гарантовані оновлення ОС обмежені трьома роками.

Зарядний пристрій не входить до комплекту.

Ціна в Україні

Motorola Edge 70 Fusion 8/256 ГБ — від 15 478 грн

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