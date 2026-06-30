Дешевший смартфон виявився кращим: експерти порівняли Vivo X Fold 6 та Oppo Find N6 (фото)

Розкладні смартфони Vivo X Fold 6 та Oppo Find N6 пропонують потужні процесори, преміальні камери, великі дисплеї та швидку зарядку.

Хоча Oppo Find N6 та Vivo X Fold 6 мають багато спільного, їхні сильні сторони різняться. Детальніше ці два смартфони порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 6 отримав алюмінієву раму та задню панель, посилену скловолокном. Це надає йому міцного, але стриманого вигляду.

Своєю чергою Oppo Find N6 має раму з авіаційного алюмінію, петлі з титанового сплаву 5-го класу, нанокристалічне скло та самовідновлювальне скло з пам'яттю форми для внутрішнього дисплея. Загалом Find N6 виглядає більш преміально, ніж його конкурент.

Дисплей

Oppo Find N6

Vivo X Fold6 оснащений LTPO AMOLED-дисплеєм з Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, частотою оновлення 120 Гц та надзвичайно яскравим зовнішнім екраном. Своєю чергою Oppo Find N6 може похвалитися більшим LTPO OLED-екраном з ШІМ-регулюванням 2160 Гц, технологією Zero-Feel cream, вищою яскравістю зовнішнього дисплея, підтримкою Ultra HDR та сумісністю зі стилусом.

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Продуктивність

Vivo X Fold 6

Oppo Find N6 використовує процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з пам'яттю UFS 4.1 та оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ. Oppo Find N6 працює на чипі MediaTek Dimensity 9500 Super з таким самим обсягом пам'яті.

Обидва смартфони легко справляються з вимогливими робочими навантаженнями, але Oppo Find N6 має невелику перевагу для користувачів, які шукають максимальну обчислювальну потужність. Чип Qualcomm пропонує кращу продуктивність графічного процесора, покращені можливості ШІ та довгострокову оптимізацію ПЗ.

Акумулятор

Vivo X Fold 6 лідирує завдяки своєму кремнієво-вуглецевому акумулятору ємністю 7000 мАг. Oppo Find N6 отримав батарею на 6000 мАг. Обидва пристрої підтримують швидку зарядку потужністю 80 Вт, однак Oppo пропонує швидшу бездротову зарядку.

Камера

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Як Oppo Find N6, так і Vivo X Fold 6 оснащені основною камерою на 200 МП, перископічним телеоб'єктивом на 50 МП та надширококутним об'єктивом на 50 МП.

Смартфон Vivo є потужнішим варіантом для фотозйомки завдяки партнерству з ZEISS та більшому основному сенсору. Однак його конкурент від Oppo пропонує більш повну систему камер із чудовим відеозаписом та кращою фронтальною камерою.

Висновок

Vivo X Fold 6 — це розумніша покупка для більшості користувачів. Цей смартфон пропонує флагманську продуктивність, чудові камери та потужний акумулятор, проте коштує дешевше за свого конкурента.

Водночас Oppo Find N6 підійде тим, хто готовий заплатити більше за найкращі технології складного дисплея, преміальні матеріали збірки та функції, орієнтовані на продуктивність.

Ціна Vivo X Fold 6 — близько 1200 доларів (53 792 грн).

Ціна Oppo Find N6 — близько 1800 доларів (80 688 грн).

Нагадаємо, смартфон Motorola Razr 70 Ultra пропонує одну з найкращих батарей на ринку складаних пристроїв та швидку зарядку.

Фокус також повідомляв, що Vivo X Fold 6 може обійти свого основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra за ємністю акумулятора.