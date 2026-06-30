5 лучших релизов смартфонов в июле 2026 года: модели, заслуживающие внимания (фото)

На июль 2026 года запланировано несколько долгожданных запусков смартфонов, в частности Samsung Galaxy Z Flip 8, Nothing Phone (4b), а также серий Samsung Galaxy Z Fold 8, Oppo Reno 16 и Motorola Razr 70.

Среди новинок июля 2026 года — несколько складных смартфонов, а также модели среднего и бюджетного класса, отмечает Gizmochina.

Серия Oppo Reno 16

Oppo Reno 16 Фото: Oppo

Компания Oppo представит два смартфона: Reno 16 и Reno 16c. Это модели среднего класса, обладающие некоторыми премиальными характеристиками.

Базовая версия Oppo Reno 16 оснащена 6,32-дюймовым экраном Full HD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Также известно о чипсете Snapdragon 7 Gen 4, аккумуляторе емкостью 6700 мАч, быстрой зарядке мощностью 80 Вт и хорошо защищённом корпусе (IP66, IP68, IP69 и IP69K).

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Тройная камера Oppo Reno 16 включает основной объектив на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Спереди расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

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Reno 16c — это доступный аналог Reno 16, оснащенный 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. Он может работать на базе процессора MediaTek Dimensity 7300-Energy.

Сообщается, что Reno 16c оснащён аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Как и Reno 16, он получил рамку из алюминия аэрокосмического класса и степень защиты IP66/IP68/IP69/IP69K.

Дата выхода Oppo Reno 16 — 2 июля 2026 года.

Nothing Phone (4b)

Nothing Phone (4b) Фото: Almighty Tech

Британская компания Nothing готовится к запуску бюджетного смартфона Phone (4b). Данные базы данных Geekbench указывают на то, что новинка работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Nothing Phone (4b) оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Официальные тизеры подтверждают, что он будет иметь две задние камеры, включая основную камеру на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП. Особенностью смартфона является глиф-панель с пятью светодиодными панелями на задней панели.

Дата запуска Nothing Phone (4b) — 7 июля 2026 года.

Серия Samsung Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8

Samsung может выпустить в июле смартфоны Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Это раскладные устройства в форме книги.

Сообщается, что Galaxy Z Fold 8 получил 7,6-дюймовый AMOLED-экран. Диагональ внешнего экрана может составлять 5,4 дюйма. Смартфону приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4800 мАч, а также поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Что касается камеры, Galaxy Z Fold 8 может быть оснащен основной камерой на 50 МП и сверхширокоугольным модулем на 50 МП. Кроме того, ходят слухи о двух 10-мегапиксельных фронтальных камерах.

Galaxy Z Fold 8 Ultra отличается от базовой модели более широким дисплеем, тройной основной камерой, включая объектив на 200 МП, аккумулятором на 5000 мАч, а также наличием встроенной испарительной камеры для охлаждения.

Ожидаемая дата выхода серии Galaxy Z Fold 8 — 22 июля 2026 года.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8 Фото: gizmochina.com

Samsung представит смартфон Galaxy Z Flip 8 на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked. Это компактный смартфон, который складывается пополам. Он оснащен 6,9-дюймовым основным AMOLED-экраном с уменьшённой заметностью складок в сочетании с 4,1-дюймовым внешним экраном.

Среди прочих характеристик Galaxy Z Flip 8 — аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, процессор Exynos 2600, 50-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 10-мегапиксельный фронтальный объектив.

Ожидаемая дата выхода Galaxy Z Flip 8 — 22 июля 2026 года.

Серия Motorola Razr 70

Motorola Razr 70 Фото: Motorola

Motorola готовит к запуску премиальные складные телефоны серии Razr 70. Базовая версия Razr 70 оснащена 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, Dolby Vision и пиковой яркостью 3000 нит, а также 3,6-дюймовым внешним экраном.

Motorola Razr 70 оснащен чипом MediaTek Dimensity 7450X и аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон получил основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольный объектив на 50 МП и фронтальную камеру на 32 МП.

Отличие Motorola Razr 70 Ultra заключается в более мощном процессоре Snapdragon 8 Elite, который работает в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и хранилищем объемом до 512 ГБ. Он также отличается чуть более крупным дисплеем, более мощным аккумулятором, улучшенной фронтальной камерой и более быстрой зарядкой.

Ожидаемая дата запуска серии Motorola Razr 70 — июль 2026 года.

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