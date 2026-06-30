5 найкращих релізів смартфонів у липні 2026 року: моделі, які вартують уваги (фото)

На липень 2026 року заплановано кілька довгоочікуваних запусків смартфонів, зокрема Samsung Galaxy Z Flip 8, Nothing Phone (4b), а також серій Samsung Galaxy Z Fold 8, Oppo Reno 16 та Motorola Razr 70.

Релізи липня 2026 року включають кілька складаних смартфонів, а також моделі середнього та бюджетного класу, зазначає Gizmochina.

Серія Oppo Reno 16

Oppo Reno 16 Фото: Oppo

Компанія Oppo представить два телефони: Reno 16 та Reno 16c. Це моделі середнього класу, що пропонують деякі преміальні характеристики.

Базовий Oppo Reno 16 отримав 6,32-дюймовий екран Full HD+ AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт. Також відомо про чипсет Snapdragon 7 Gen 4, акумулятор ємністю 6700 мАг, швидку зарядку потужністю 80 Вт та добре захищений корпус (IP66, IP68, IP69 та IP69K).

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Потрійна Oppo Reno 16 камера включає основний об’єктив на 50 МП, надширококутну камеру на 50 МП та телеоб'єктив на 50 МП. Спереду є 50-мегапіксельна фронтальна камера.

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Reno 16c — це доступний аналог Reno 16, оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт. Він може працювати на базі процесора MediaTek Dimensity 7300-Energy.

Повідомляється, що Reno 16c має акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт. Як і Reno 16, він отримав рамку з алюмінію аерокосмічного класу та рейтинг захисту IP66/IP68/IP69/IP69K.

Дата запуску Oppo Reno 16 — 2 липня 2026 року.

Nothing Phone (4b)

Nothing Phone (4b) Фото: Almighty Tech

Британська компанія Nothing готується до запуску бюджетного смартфона Phone (4b). База даних Geekbench вказу на те, що новинка працює на чипсеті Snapdragon 6 Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ пам'яті.

Nothing Phone (4b) оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц. Офіційні тизери підтверджують, що він матиме дві задні камери, включаючи основну камеру на 50 МП та надширококутний об'єктив на 8 МП. Особливістю смартфона є гліфова панель з п’ятьма світлодіодними панелями на задній панелі.

Дата запуску Nothing Phone (4b) — 7 липня 2026 року.

Серія Samsung Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8

Samsung може випустити у липні смартфони Galaxy Z Fold 8 та Galaxy Z Fold 8 Ultra. Це розкладні пристрої у формі книги.

Повідомляється, що Galaxy Z Fold 8 отримав 7,6-дюймовий AMOLED-екран. Діагональ зовнішнього екрана може становити 5,4 дюйма. Смартфону приписують процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та до 1 ТБ пам'яті, акумулятор ємністю 4800 мАг, а також підтримку дротової зарядки потужністю 45 Вт та бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Що стосується камери, Galaxy Z Fold 8 може мати основну камеру на 50 МП та надширококутний модуль на 50 МП. Окрім того, ходять чутки про дві 10-мегапіксельні фронтальні камери.

Galaxy Z Fold 8 Ultra відрізняється від базової моделі ширшим дисплеєм, потрійною основною камерою, включно з об’єктивом на 200 МП, акумулятором на 5000 мАг, а також наявністю інтегрованої випарної камери для охолодження.

Очікувана дата запуску серії Galaxy Z Fold 8 — 22 липня 2026 року.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8 Фото: gizmochina.com

Samsung представить смартфон Galaxy Z Flip 8 на майбутньому заході Galaxy Unpacked. Це компактний смартфон, який складається вдвоє. Він використовує 6,9-дюймовий основний AMOLED-екран зі зменшеною видимістю складок у поєднанні з 4,1-дюймовим зовнішнім екраном.

Серед інших характеристик Galaxy Z Flip 8 — акумулятор ємністю 4300 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 25 Вт, бездротова зарядка потужністю 15 Вт, процесор Exynos 2600, 50-мегапіксельна основна камера, 12-мегапіксельна надширококутна камера та 10-мегапіксельний фронтальний об’єктив.

Очікувана дата запуску Galaxy Z Flip 8 — 22 липня 2026 року.

Серія Motorola Razr 70

Motorola Razr 70 Фото: Motorola

Motorola готує до запуску преміальні складані телефони серії Razr 70. Базова версія Razr 70 має 6,9-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, Dolby Vision та піковою яскравістю 3000 ніт, а також 3,6-дюймовий зовнішній екран.

Motorola Razr 70 отримав чип MediaTek Dimensity 7450X та батарею ємністю 4800 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 30 Вт та бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Смартфон оснащений основною камерою на 50 МП, надширококутним об’єктивом на 50 МП та фронтальною камерою на 32 МП.

Відмінність Motorola Razr 70 Ultra полягає у потужнішому процесорі Snapdragon 8 Elite, який працює у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ сховища. Він також пропонує трохи більший дисплей, потужніший акумулятор, кращу фронтальну камеру та швидшу зарядку.

Очікувана дата запуску серії Motorola Razr 70 — липень 2026 року.

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