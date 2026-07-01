Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: топ-3 модели на любой бюджет (фото)

Большинство флагманских моделей оснащены тройными камерами со специальными телеобъективами, однако при выборе смартфона также стоит обращать внимание на производительность, аппаратное обеспечение, настройки и другие факторы, влияющие на качество фотографий.

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Обозреватель гаджетов Джон Веласко протестировал лучшие камерофоны 2026 года и выбрал 3 смартфона, которые на сегодняшний день предлагают наилучшие возможности для фотосъемки.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Galaxy S26 Ultra оснащён основным сенсором на 200 МП и телеобъективом на 50 МП. Оба объектива имеют более широкие диафрагмы, что позволяет получать изображения, яркость которых выше на 47 % и 37 % соответственно. Благодаря этому обновлению снимки получаются более четкими и детализированными, чем у S25 Ultra и даже iPhone 17 Pro Max, в условиях низкой освещенности.

Смартфон Galaxy S26 Ultra также лидирует в сфере съемки на больших расстояниях. Тесты показали, что телеобъектив Samsung создает значительно меньше шума и обеспечивает более четкие текстуры при высоких уровнях увеличения, чем у конкурентов.

Відео дня

Galaxy S26 Ultra также снимает великолепные видео, в частности благодаря функции Horizon Lock. В сочетании с улучшенной записью в формате 8K и более плавными переходами между объективами он обеспечивает стабильность профессионального уровня.

Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra Примеры фотографий, сделанных на Galaxy S26 Ultra

Кроме того, Galaxy S26 Ultra использует новые инструменты искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий. Например, приложение Creative Studio позволяет использовать S Pen для создания эскизов дополнений прямо на фотографиях, которые ИИ затем превращает в реалистичные объекты.

Цена Galaxy S26 Ultra в Украине — от 64 999 грн.

Apple iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: TechRadar

Самым значительным обновлением камеры iPhone 17 Pro стал 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера Center Stage также обеспечивает более высокое разрешение, чем у iPhone 16 Pro.

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В ходе тестирования iPhone 17 Pro продемонстрировал более яркие и детализированные снимки динамичных сцен, более естественные цвета на фотографиях, снятых сверхширокоугольным объективом, а также одни из лучших снимков при слабом освещении.

Что касается зума, iPhone 17 Pro может делать четкие фотографии с отличной детализацией при 4-кратном и 8-кратном зуме. Однако при зуме более 10-кратного они могут выглядеть менее резкими, уступая даже прошлогоднему Galaxy S25 Ultra.

Примеры фотографий, сделанных на iPhone 17 Pro Примеры фотографий, сделанных на iPhone 17 Pro Примеры фотографий, сделанных на iPhone 17 Pro Примеры фотографий, сделанных на iPhone 17 Pro

На боковой грани iPhone 17 Pro расположена кнопка управления камерой, которая позволяет легко запускать камеру, делать фотографии и даже управлять различными режимами без использования экранных элементов управления. Смартфон также предлагает ряд интересных режимов, таких как функция двойной съемки, которая позволяет записывать видео одновременно с помощью передней и задней камер.

Цена iPhone 17 Pro в Украине — от 53 270 грн.

Google Pixel 10a

Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Pixel 10a предлагает лучшее соотношение цены и возможностей камеры. Он использует тот же 48-мегапиксельный основной сенсор и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, что и его предшественник, компенсируя это программной обработкой от Google

Веласко отметил, что именно оптимизированное программное обеспечение позволяет бюджетному Pixel 10a создавать снимки флагманского уровня с исключительной точностью цветопередачи и экспозиции. Особое внимание уделяется функциям на основе искусственного интеллекта, таким как Camera Coach, Auto Best Take, Magic Eraser и Reimagine.

Примеры фотографий, сделанных на Pixel 10a Примеры фотографий, сделанных на Pixel 10a Примеры фотографий, сделанных на Pixel 10a Примеры фотографий, сделанных на Pixel 10a Примеры фотографий, сделанных на Pixel 10a

Если сравнивать iPhone 17e с Pixel 10a, то последний отличается универсальностью оснащения. Его сверхширокоугольный объектив обеспечивает более широкое поле зрения для пейзажей и групповых фотографий, недоступных для конкурентов с одним объективом.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 21 800 грн.

Напомним, что компания Vivo готовится выпустить новый флагманский смартфон X500 Pro Max с мощной камерой.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил камеры флагманов Samsung Galaxy S26 Ultra и Oppo Find X9 Ultra.