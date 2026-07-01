Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: топ-3 модели на любой бюджет (фото)
Большинство флагманских моделей оснащены тройными камерами со специальными телеобъективами, однако при выборе смартфона также стоит обращать внимание на производительность, аппаратное обеспечение, настройки и другие факторы, влияющие на качество фотографий.
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Обозреватель гаджетов Джон Веласко протестировал лучшие камерофоны 2026 года и выбрал 3 смартфона, которые на сегодняшний день предлагают наилучшие возможности для фотосъемки.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra оснащён основным сенсором на 200 МП и телеобъективом на 50 МП. Оба объектива имеют более широкие диафрагмы, что позволяет получать изображения, яркость которых выше на 47 % и 37 % соответственно. Благодаря этому обновлению снимки получаются более четкими и детализированными, чем у S25 Ultra и даже iPhone 17 Pro Max, в условиях низкой освещенности.
Смартфон Galaxy S26 Ultra также лидирует в сфере съемки на больших расстояниях. Тесты показали, что телеобъектив Samsung создает значительно меньше шума и обеспечивает более четкие текстуры при высоких уровнях увеличения, чем у конкурентов.
Galaxy S26 Ultra также снимает великолепные видео, в частности благодаря функции Horizon Lock. В сочетании с улучшенной записью в формате 8K и более плавными переходами между объективами он обеспечивает стабильность профессионального уровня.
Кроме того, Galaxy S26 Ultra использует новые инструменты искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий. Например, приложение Creative Studio позволяет использовать S Pen для создания эскизов дополнений прямо на фотографиях, которые ИИ затем превращает в реалистичные объекты.
- Цена Galaxy S26 Ultra в Украине — от 64 999 грн.
Apple iPhone 17 Pro
Самым значительным обновлением камеры iPhone 17 Pro стал 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера Center Stage также обеспечивает более высокое разрешение, чем у iPhone 16 Pro.Важно
В ходе тестирования iPhone 17 Pro продемонстрировал более яркие и детализированные снимки динамичных сцен, более естественные цвета на фотографиях, снятых сверхширокоугольным объективом, а также одни из лучших снимков при слабом освещении.
Что касается зума, iPhone 17 Pro может делать четкие фотографии с отличной детализацией при 4-кратном и 8-кратном зуме. Однако при зуме более 10-кратного они могут выглядеть менее резкими, уступая даже прошлогоднему Galaxy S25 Ultra.
На боковой грани iPhone 17 Pro расположена кнопка управления камерой, которая позволяет легко запускать камеру, делать фотографии и даже управлять различными режимами без использования экранных элементов управления. Смартфон также предлагает ряд интересных режимов, таких как функция двойной съемки, которая позволяет записывать видео одновременно с помощью передней и задней камер.
- Цена iPhone 17 Pro в Украине — от 53 270 грн.
Google Pixel 10a
Pixel 10a предлагает лучшее соотношение цены и возможностей камеры. Он использует тот же 48-мегапиксельный основной сенсор и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, что и его предшественник, компенсируя это программной обработкой от Google
Веласко отметил, что именно оптимизированное программное обеспечение позволяет бюджетному Pixel 10a создавать снимки флагманского уровня с исключительной точностью цветопередачи и экспозиции. Особое внимание уделяется функциям на основе искусственного интеллекта, таким как Camera Coach, Auto Best Take, Magic Eraser и Reimagine.
Если сравнивать iPhone 17e с Pixel 10a, то последний отличается универсальностью оснащения. Его сверхширокоугольный объектив обеспечивает более широкое поле зрения для пейзажей и групповых фотографий, недоступных для конкурентов с одним объективом.
- Цена Google Pixel 10a в Украине — от 21 800 грн.
Напомним, что компания Vivo готовится выпустить новый флагманский смартфон X500 Pro Max с мощной камерой.
Фокус также сообщал, что эксперт сравнил камеры флагманов Samsung Galaxy S26 Ultra и Oppo Find X9 Ultra.