Одна из лучших камер на Android: какой смартфон порадует качеством фото в 2026 году

Компания Vivo готовится выпустить новый флагманский смартфон X500 Pro Max, оснащенный мощной системой камер.

Будущий Vivo X500 Pro Max, вероятно, получит значительное обновление камер по сравнению с нынешним флагманом. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.

По данным инсайдера, Vivo X500 Pro Max оснащён тройной задней камерой на базе 50-мегапиксельного объектива Sony LOFIC с большим размером сенсора — 1/1,28 дюйма. Возможно, речь идет о Sony LYT-838.

Как поясняется в издании, технология LOFIC разработана для улучшения динамического диапазона за счет сохранения деталей в светлых и тёмных областях при сложных условиях освещения. Она помогает получать более естественные фотографии в сценах с высокой контрастностью.

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Vivo X500 Pro Max также может быть оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с фокусным расстоянием 85 мм. Инсайдер отметил, что перископический сенсор будет иметь размер 1/1,4 дюйма и сможет обеспечивать высококачественную макросъемку с помощью телеобъектива. Кроме того, Vivo представит обновленную систему оптической стабилизации изображения.

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Что касается других характеристик Vivo X500 Pro Max, по слухам, в нем будет установлен процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro, изготовленный по 2-нм технологии TSMC, мощный аккумулятор емкостью около 8000 мАч, а также 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и технологией LTPO, поддерживающий частоту обновления 144 Гц.

Следует учитывать, что компания Vivo пока официально не анонсировала X500 Pro Max, поэтому реальные характеристики смартфона могут отличаться.

Напомним, что компания Oppo представила смартфон среднего ценового сегмента Reno 15A, который обладает хорошими возможностями для фотосъемки.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил камеры флагманов Oppo Find X9 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra.