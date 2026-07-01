Одна з найкращих камер на Android: який смартфон порадує якістю фото у 2026 році

Компанія Vivo готується випустити новий флагманський смартфон X500 Pro Max, оснащений потужною системою камер.

Майбутній Vivo X500 Pro Max, ймовірно, отримає значне оновлення камер порівняно з нинішнім флагманом. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

За даними інформатора, Vivo X500 Pro Max оснащений потрійною задньою камерою на основі 50-мегапіксельного об’єктива Sony LOFIC з великим розміром сенсора 1/1,28 дюйма. Це може бути Sony LYT-838.

Як пояснюють у виданні, технологія LOFIC розроблена для покращення динамічного діапазону шляхом збереження деталей світлих і тіней у складних умовах освітлення. Вона допомагає отримувати більш природні фотографії в сценах з високою контрастністю.

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Vivo X500 Pro Max також може бути оснащений 50-мегапіксельною надширококутною камерою та 200-мегапіксельною перископною телеоб'єктивною камерою з фокусною відстанню 85 мм. Інсайдер зазначив, що перископний сенсор матиме розмір 1/1,4 дюйма та може підтримувати високоякісну макрозйомку з телеоб'єктивом. Окрім того, Vivo представить оновлену систему оптичної стабілізації зображення.

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Що стосується інших характеристик Vivo X500 Pro Max, чутки вказують на процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro, побудованим за 2-нм технологією TSMC, потужний акумулятор ємністю близько 8000 мАг, а також 6,85-дюймовий OLED 2K LTPO екран з підтримкою частоти оновлення 144 Гц.

Варто враховувати, що Vivo наразі офіційно не анонсувала X500 Pro Max, тож реальні характеристики смартфона можуть відрізнятися.

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