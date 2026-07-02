Новый смартфон с хорошей камерой: эксперт поделился впечатлениями от Honor Magic V6 (фото)

Компания Honor недавно представила складной смартфон Magic V6, который может похвастаться универсальной камерой, прочным корпусом и долгосрочной поддержкой программного обеспечения.

Обозреватель гаджетов Энди Боксолл решил проверить возможности Honor Magic V6 в реальных условиях. После нескольких недель использования смартфона он поделился своими выводами в статье для Android Police.

Дизайн

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor Magic V6 весит 224 грамма и имеет толщину 9 мм, что довольно неплохо для складного смартфона. Автор отметил плавный изгиб каждого угла и хорошо продуманную форму корпуса смартфона.

По словам Боксолла, флокированная задняя панель Honor Magic V6 приятна на ощупь. Телефон также получил защиту от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69, что весьма уместно для складного устройства.

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Экраны

Дисплей Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor Magic V6 оснащен 6,52-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2420 x 1080 пикселей, дополненным 7,95-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2352 x 2172 пикселей в открытом состоянии, и оба имеют частоту обновления 120 Гц. Оба экрана поддерживают стилус Honor Magic Pen.

Эксперт высоко оценил яркость и цветопередачу Honor Magic V6, отметив, что просмотр видео и редактирование изображений на разложенном дисплее смартфона — это приятный опыт.

Производительность

Honor Magic V6 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Во время стресс-теста 3DMark телефон перегревался как минимум один раз. По завершении теста температура телефона достигла целых 50 градусов по Цельсию.

Аккумулятор

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

Honor Magic V6 оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6660 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 В и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Эксперт отметил, что Honor Magic V6 заряжается до 100 % примерно за час при использовании официального зарядного устройства Honor SuperCharge. Стоит учитывать, что сторонние зарядные устройства, как правило, не могут обеспечить приемлемую скорость зарядки устройства.

Камера

На задней панели Honor Magic V6 расположены три камеры, в том числе 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельной широкоугольной камерой и 64-мегапиксельным телеобъективом с OIS, который позволяет делать снимки с 3-кратным оптическим зумом.

Боксолл отметил отсутствие задержки спуска затвора и отличную работу приложения камеры. Разблокировка с помощью распознавания лица также работает быстро, что позволяет мгновенно перейти к камере и не пропустить важные моменты.

Примеры фотографий, сделанных на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Примеры фотографий, сделанных на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Примеры фотографий, сделанных на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Примеры фотографий, сделанных на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com Примеры фотографий, сделанных на Honor Magic V6 Примеры фотографий, сделанных на Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

По итогам тестирования эксперт пришёл к выводу, что камера Honor Magic V6 достаточно универсальна и обеспечивает идеальную производительность для социальных сетей. Основная камера делает яркие и насыщенные снимки, хотя цвета порой могут казаться неестественными. Телеобъектив фиксирует большое количество деталей даже при 6-кратном увеличении.

Также есть несколько интересных функций редактирования с помощью искусственного интеллекта. Например, функция "перекрашивания" заполняет обрезанное изображение, причем делает это довольно качественно.

Программное обеспечение

Honor Magic V6 работает на Android 16 с MagicOS 10. Смартфон будет получать обновления Android и обновления безопасности в течение семи лет.

Важно

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Что касается интерфейса, на панели инструментов есть удобная кнопка, позволяющая быстро настроить режим разделенного экрана, однако Chrome не поддерживается в этом режиме. Также доступен режим просмотра трех приложений, что тоже может оказаться полезным.

В то же время Боксолл отметил, что на Honor Magic V6 очень неудобно отвечать на звонки, поскольку программное обеспечение сбивается с толку при разблокировке телефона. Звонок исчезает в аналоге Magic OS Dynamic Island под названием Magic Capsule или же заставляет пользователя нажимать на приложение "Телефон", чтобы просто ответить на звонок.

Заключение

Honor Magic V6 Фото: androidpolice.com

В целом эксперт остался доволен использованием Honor Magic V6. Среди основных преимуществ смартфона он назвал камеру, надежность и длительную поддержку обновлений. Однако производительность, время работы от аккумулятора, зарядка и программное обеспечение могли бы быть лучше.

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