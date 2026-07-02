Найкращі смартфони на Android у 2026 році: топ 5 моделей за результатами тестів (фото)

Серед смартфонів на Android сьогодні можна знайти моделі на будь-який смак. У список найкращих цього разу потрапили пристрої від Samsung, Google, OnePlus та Motorola.

Випробувавши низку сучасних Android-смартфонів, експерти порталу Tom's Guide визначили 5 найкращих варіантів на різний бюджет.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 Ultra може похвалитися високоякісним обладнанням, передовим програмним забезпеченнями та деякими унікальними функціями, як от новий дисплей конфіденційності. Смартфон також пропонує універсальну камеру з покращеною роботою в умовах низької освітленості.

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Хоча Galaxy S26 Ultra оснащений відносно невеликим акумулятором ємністю 5 000 мАг, він пропонує солідні 16 годин автономної роботи. Деякі користувачі також можуть бути розчаровані відсутністю вбудованих магнітів Qi2 та масивним виступом камери, проте загалом це найкращий смартфон на Android у 2026 році.

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Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra в Україні — від 45 979 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Для тих, хто шукає бюджетний смартфон на Android, експерти рекомендують Google Pixel 10a. Цей пристрій пропонує надзвичайно яскравий 6,3-дюймовий дисплей та лаконічний дизайн з повністю плоскою задньою панеллю.

Pixel 10a підтримує супутниковий сигнал SOS, що робить його одним із найдешевших телефонів із цією функцією екстреного виклику. Як і належить смартфонам Google, ця модель підтримує низку ШІ-інструментів, а також вирізняється чудовою обробкою фото.

Ціна Google Pixel 10a в Україні – від 21 000 грн.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 — це безсумнівний лідер, коли йдеться про час роботи від акумулятора. В ході тестування він протримався 25 годин 13 хвилин без підзарядки. Це стало можливим завдяки кремній-вуглецевій батареї ємністю 7 300 мАг.

Що стосується інших характеристик, OnePlus 15 отримав дисплей з частотою оновлення до 165 Гц, новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 та пакет функцій штучного інтелекту. Серед недоліків даної моделі експерти згадують посередню фронтальну камеру та недостатню яскравість.

Ціна OnePlus 15 в Україні — від 29 000 грн.

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Google Pixel 10 називають найкращим стандартним флагманом на Android, який можна купити у 2026 році. Він пропонує одні з найкращих оновлень з усієї лінійки Pixel 10, а також деякі функції, які зазвичай можна побачити лише в моделях Pro.

Однією з переваг Pixel 10 є телеоб'єктив на 10,8 МП з 5-кратним оптичним зумом, що є рідкістю серед флагманів початкового рівня. Смартфон також оснащений низкою нових функцій штучного інтелекту та отримуватиме цілих 7 років оновлень програмного забезпечення та патчів безпеки.

Ціна Google Pixel 10 в Україні — від 27 600 грн.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: Wired

Motorola Razr Fold лідирує серед складних смартфонів на Android. Він вирізняється широким 8,1-дюймовим основним дисплеєм та тривалим часом автономної роботи – 14 годин 44 хвилини. Окрім того, він напрочуд міцний завдяки класу захисту IP48 та IP49.

Завдяки підтримці дротової зарядки потужністю 80 Вт Motorola Razr Fold швидко заряджається. Окрім того, він може похвалитися покращеною продуктивністю, порівняно з моделлю попереднього покоління.

Ціна Motorola Razr Fold в Україні — від 84 999 грн.

Нагадаємо, новий Honor Magic V6 отримав універсальну камеру, міцний корпус та тривалу підтримку програмного забезпечення.

Фокус також повідомляв, що майбутній смартфон Vivo X500 Pro Max претендує на звання одного з найкращих камерофонів.