Лучшие смартфоны на Android в 2026 году: топ-5 моделей по результатам тестов (фото)

Среди смартфонов на Android сегодня можно найти модели на любой вкус. В список лучших на этот раз вошли устройства от Samsung, Google, OnePlus и Motorola.

Опробовав ряд современных Android-смартфонов, эксперты портала Tom's Guide определили 5 лучших вариантов на любой бюджет.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy S26 Ultra может похвастаться высококачественным оборудованием, передовым программным обеспечением и некоторыми уникальными функциями, такими как новый дисплей конфиденциальности. Смартфон также оснащён универсальной камерой с улучшенной работой в условиях низкой освещённости.

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Хотя Galaxy S26 Ultra оснащен относительно небольшим аккумулятором емкостью 5 000 мАч, он обеспечивает внушительные 16 часов автономной работы. Некоторые пользователи также могут быть разочарованы отсутствием встроенных магнитов Qi2 и массивным выступом камеры, однако в целом это лучший смартфон на Android в 2026 году.

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Цена Samsung Galaxy S26 Ultra в Украине — от 45 979 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Тем, кто ищет бюджетный смартфон на Android, эксперты рекомендуют Google Pixel 10a. Это устройство отличается чрезвычайно ярким 6,3-дюймовым дисплеем и лаконичным дизайном с полностью плоской задней панелью.

Pixel 10a поддерживает спутниковый сигнал SOS, что делает его одним из самых недорогих телефонов с этой функцией экстренного вызова. Как и положено смартфонам Google, эта модель поддерживает ряд инструментов на базе ИИ, а также отличается превосходной обработкой фотографий.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 21 000 грн.

OnePlus 15

OnePlus 15 Фото: OnePlus

OnePlus 15 — это бесспорный лидер по времени автономной работы. В ходе тестирования он проработал 25 часов 13 минут без подзарядки. Это стало возможным благодаря кремний-углеродной батарее емкостью 7 300 мАч.

Что касается других характеристик, OnePlus 15 получил дисплей с частотой обновления до 165 Гц, новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и набор функций искусственного интеллекта. Среди недостатков данной модели эксперты отмечают посредственную фронтальную камеру и недостаточную яркость.

Цена OnePlus 15 в Украине — от 29 000 грн.

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Фото: tomsguide.com

Google Pixel 10 называют лучшим стандартным флагманом на Android, который можно будет купить в 2026 году. Он предлагает одни из лучших обновлений во всей линейке Pixel 10, а также некоторые функции, которые обычно встречаются только в моделях Pro.

Одним из преимуществ Pixel 10 является телеобъектив на 10,8 МП с 5-кратным оптическим зумом, что является редкостью среди флагманов начального уровня. Смартфон также оснащён рядом новых функций искусственного интеллекта и будет получать целых 7 лет обновлений программного обеспечения и патчей безопасности.

Цена Google Pixel 10 в Украине — от 27 600 грн.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: Wired

Motorola Razr Fold лидирует среди складных смартфонов на Android. Он отличается широким 8,1-дюймовым основным дисплеем и длительным временем автономной работы — 14 часов 44 минуты. Кроме того, он удивительно прочный благодаря классу защиты IP48 и IP49.

Благодаря поддержке проводной зарядки мощностью 80 Вт Motorola Razr Fold быстро заряжается. Кроме того, он может похвастаться улучшенной производительностью по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Цена Motorola Razr Fold в Украине — от 84 999 грн.

Напомним, что новый Honor Magic V6 оснащен универсальной камерой, прочным корпусом и долгосрочной поддержкой программного обеспечения.

Фокус также сообщал, что будущий смартфон Vivo X500 Pro Max претендует на звание одного из лучших камерофонов.