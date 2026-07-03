Motorola Edge 70 Pro+ против OnePlus 15: стоит ли более дорогой смартфон своих денег (фото)

Смартфоны Motorola Edge 70 Pro+ и OnePlus 15 обладают некоторыми флагманскими функциями, однако относятся к разным ценовым категориям.

OnePlus 15 заметно дороже Motorola Edge 70 Pro+, однако для некоторых пользователей более дешевый смартфон может оказаться лучшим выбором. Более подробно эти два смартфона сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дисплей и дизайн

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: PhoneArena

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с одинаковым разрешением и поддержкой одного миллиарда цветов. Motorola Edge 70 Pro+ предлагает пиковую яркость 5200 нит и плавную частоту обновления 144 Гц, тогда как преимуществами OnePlus 15 являются технология LTPO, более высокая частота обновления 165 Гц, поддержка Dolby Vision, HDR Vivid и Ultra HDR.

Несмотря на более низкую цену, Edge 70 Pro+ выглядит престижно благодаря задней панели из экокожи, защите Gorilla Glass 7i, водонепроницаемости по стандартам IP68/IP69 и сертификации MIL-STD-810H. Однако OnePlus 15 превосходит его благодаря алюминиевой рамке, защите Gorilla Glass Victus 2, премиальному стеклянному покрытию и сертификации IP68/IP69K.

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Производительность

Motorola Edge 70 Pro+ работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8500 Extreme в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Он обеспечивает приличную повседневную производительность и даже способен запускать некоторые игры.

OnePlus 15 получил более мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, а также значительно более быстрый графический процессор. Разница в производительности становится заметной при запуске ресурсоемких игр, использовании ИИ, многозадачности и других нагрузках.

Аккумулятор

OnePlus 15 Фото: Wired

Motorola Edge 70 Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Он обеспечивает отличное время автономной работы, но уступает OnePlus 15 с его аккумулятором на 7300 мАч, сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Камера

Как OnePlus 15, так и Motorola Edge 70 Pro+ оснащены тройной камерой, состоящей из широкоугольной камеры, перископического телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольной камеры.

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Motorola делает ставку на цвета и естественные оттенки кожи, создавая яркие, но реалистичные фотографии. В то же время OnePlus предлагает большую гибкость, добавив лазерный автофокус, датчик цветового спектра, предварительный просмотр LUT и гораздо более продвинутую видеосъемку, включая съемку в формате 8K и Dolby Vision.

Что касается фронтальной камеры, Edge 70 Pro+ оснащён объективом с разрешением 50 Мп и автофокусом, способным записывать видео в формате 4K. OnePlus использует 32-мегапиксельную камеру с автофокусом, которая поддерживает более плавную стабилизацию видео и разрешение 4K со скоростью до 60 кадров/с.

Заключение

Motorola Edge 70 Pro+ предлагает множество флагманских возможностей по доступной цене, включая дизайн из экокожи, аккумулятор с длительным сроком службы, защищенный корпус и камеры, сертифицированные Pantone. Это разумный выбор для пользователей с ограниченным бюджетом, которые ищут премиальные функции.

В свою очередь, OnePlus 15 — это смартфон с более высокой производительностью, более совершенной технологией дисплея, более емким аккумулятором, более быстрой зарядкой и более широкими возможностями для фотосъёмки. Он предлагает более флагманский пользовательский опыт, но и стоит дороже.

Цена Motorola Edge 70 Pro+ — около 570 долларов (25 459 грн).

Цена OnePlus 15 — около 800 долларов (35 732 грн).

Напомним, ранее эксперты сравнили смартфоны Motorola Edge 70 Pro+ и Samsung Galaxy A27 5G.

Фокус также сообщал, что новый Honor Magic V6 получил универсальную камеру и прочный корпус.