Бюджетный смартфон Samsung сравнили с моделью вдвое дороже: стоит ли переплачивать (фото)

Motorola Edge 70 Pro+ и Samsung Galaxy A27 5G относятся к совершенно разным ценовым сегментам. Однако для некоторых пользователей более дешевый телефон может оказаться лучшим выбором.

Чтобы понять, какой смартфон будет более выгодной покупкой в 2026 году, эксперты портала Gizmochina сравнили Samsung Galaxy A27 и Motorola Edge 70 Pro+ по ряду критериев.

Дизайн

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: PhoneArena

Motorola Edge 70 Pro+ выглядит как премиальный смартфон благодаря корпусу из экокожи и изогнутой форме. Защита от воды по стандартам IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H делают это устройство чрезвычайно прочным.

Samsung Galaxy A27 отличается более практичным дизайном. Он оснащён стеклом Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон и имеет степень защиты IP64. Это качественно собранный и надёжный смартфон для повседневного использования.

Відео дня

Дисплей

Motorola Edge 70 Pro+ получил AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит. В свою очередь, Samsung Galaxy A27 оснащен ярким Super AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

Хотя Motorola, безусловно, обеспечивает более насыщенную графику и лучшую видимость на улице, дисплей Samsung по-прежнему достаточно хорош для большинства задач.

Производительность

Samsung Galaxy A27 Фото: Скриншот

Motorola Edge 70 Pro+ работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Extreme в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1, тогда как Samsung Galaxy A27 использует чипсет Samsung Snapdragon 6 Gen 3 с оперативной памятью до 8 ГБ.

По словам экспертов, Edge 70 Pro+ способен запускать ресурсоемкие игры, выдерживать интенсивную многозадачность и редактировать видео в формате 4K, чего не скажешь о Galaxy A27.Тем не менее, смартфон Samsung хорошо справляется с звонками, обменом сообщениями, просмотром веб-страниц, навигацией, социальными сетями и казуальными играми.

Аккумулятор

Motorola Edge 70 Pro+ оснащён аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, обратной беспроводной зарядки и обратной проводной зарядки.

Samsung Galaxy A27 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно заряжать только с помощью провода с мощностью 25 Вт. Оба смартфона способны проработать целый день без подзарядки, однако устройство Motorola заметно выносливее и заряжается быстрее.

Камера

Система камер Motorola Edge 70 Pro+ включает 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Важно

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Samsung Galaxy A27 оснащён более скромной конфигурацией, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры, 5-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 2-мегапиксельной макрокамеры.

Возможностей Galaxy A27 вполне достаточно для семейных фотографий, снимков из путешествий и публикаций в социальных сетях при хорошем освещении. Зато камера Motorola гораздо универсальнее и способна делать более четкие сверхширокоугольные снимки.

Выводы

Хотя Motorola Edge 70 Pro+, несомненно, лидирует по всем параметрам, это не означает, что он станет выгодной покупкой для всех. Этот смартфон станет лучшим выбором для геймеров, мобильных фотографов, создателей контента и пользователей, которые хотят приобрести флагманское устройство по средней цене.

В то же время Samsung Galaxy A27 5G стоит почти вдвое дешевле, предлагая плавную и надежную работу. Это идеальный бюджетный смартфон для обмена сообщениями, просмотра веб-страниц, просмотра видео, использования социальных сетей, видеозвонков и обычных фотографий.

Цена Samsung Galaxy A27 5G — около 260 долларов (11 649 грн).

Цена Motorola Edge 70 Pro+ — около 570 долларов (25 539 грн).

Напомним, что Vivo готовится выпустить флагманский смартфон X500 Pro Max с мощной камерой.

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