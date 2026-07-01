Какой Android-смартфон лучше: Galaxy Z Fold 8 Ultra против Pixel 11 Pro Fold (фото)

Компании Samsung и Google готовят новое поколение складных смартфонов. Galaxy Z Fold 8 Ultra и Pixel 11 Pro Fold будут обладать флагманскими характеристиками, однако их приоритеты могут различаться.

Обозреватель гаджетов Том Притчард сравнил предполагаемые характеристики Google Pixel 11 Pro Fold и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra в своей статье для Tom's Guide.

Дисплей

Galaxy Z Fold 8 Ultra и Pixel 11 Pro Fold, вероятно, будут оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Эксперты не ожидают существенных изменений в дизайне обоих телефонов, однако ходят слухи, что Galaxy Z Fold 8 Ultra будет иметь немного больший 8-дюймовый складной экран в сочетании с 6,5-дюймовым внешним дисплеем.

Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Headlines

Также сообщается, что Pixel 11 Pro Fold потеряет 0,1 дюйма в размере внешнего дисплея. Кроме того, ходят слухи о световом эффекте Pixel Glow на задней панели смартфона, похожем на тот, который использует компания Nothing.

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Камера

Источники указывают на то, что разрешение сверхширокоугольной камеры Galaxy Z Fold 8 Ultra увеличится с 12 МП до 50 МП, тогда как разрешение телеобъектива, как ожидается, несколько увеличится с 10 МП до 12 МП. Оптический зум, вероятно, останется на уровне 3-кратного увеличения.

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Что касается Pixel 11 Pro Fold, разрешение его основной камеры может увеличиться с 48 Мп до 50 Мп. Это незначительное улучшение, однако Google известна своими технологиями повышения качества снимков с помощью искусственного интеллекта.

Производительность

По мнению эксперта, в этом году Galaxy Z Fold 8 Ultra значительно превзойдёт конкурента по производительности. В свою очередь, Google, как правило, предлагает больше базовой оперативной памяти, чем Samsung. Однако стоит учитывать, что одна из утечек свидетельствует о возможном уменьшении базового объема оперативной памяти для Pixel 11 Pro Fold.

Аккумулятор

Инсайдеры утверждают, что Samsung может улучшить аккумулятор своего складного флагмана, увеличив его емкость до 5000 мАч. В то же время его конкурент от Google может получить батарею меньшей емкости — 4658 мАч вместо 5015 мАч

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Ходят слухи, что Galaxy Z Fold 8 Ultra будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт, что станет улучшением по сравнению с прошлогодней моделью. Что касается скорости зарядки Pixel 11 Pro Fold, то информации пока нет.

Выводы

Большинство утечек, касающихся Galaxy Z Fold 8 Ultra и Pixel 11 Pro Fold, указывают на то, что эти смартфоны не претерпят значительных изменений. Судя по всему, смартфон Samsung будет иметь преимущество в аппаратном обеспечении камеры, производительности, времени автономной работы и технологии дисплея. В свою очередь Google, как всегда, сделает ставку на искусственный интеллект, ранний доступ к обновлениям и некоторые эксклюзивные функции.

Напомним, ранее эксперт сравнил складные смартфоны Vivo X Fold 6 и Oppo Find N6.

Фокус также сообщал, что Vivo X Fold 6 может превзойти Galaxy Z Fold 8 Ultra по емкости аккумулятора.