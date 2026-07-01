Який Android-смартфон кращий: Galaxy Z Fold 8 Ultra проти Pixel 11 Pro Fold (фото)

Компанії Samsung та Google готують нове покоління розкладних смартфонів. Galaxy Z Fold 8 Ultra та Pixel 11 Pro Fold пропонуватимуть флагманські параметри, проте їхні пріоритети можуть різнитися.

Оглядач гаджетів Том Прітчард порівняв ймовірні характеристики Google Pixel 11 Pro Fold та Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra у своїй статті для Tom's Guide.

Дисплей

Galaxy Z Fold 8 Ultra та Pixel 11 Pro Fold, ймовірно, отримають OLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. Експерти не очікують суттєвих змін у дизайні обох телефонів, проте ходять чутки, що Galaxy Z Fold 8 Ultra матиме трохи більший 8-дюймовий складний екран у поєднанні з 6,5-дюймовим зовнішнім дисплеєм.

Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Headlines

Також повідомляється, що Pixel 11 Pro Fold втратить 0,1 дюйма від свого зовнішнього дисплея. Окрім того, ходять чутки про світловий ефект Pixel Glow на задній панелі смартфона, подібний до того, що використовує компанія Nothing.

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Камера

Витоки вказують на те, що роздільна здатність надширококутної камери Galaxy Z Fold 8 Ultra зросте з 12 МП до 50 МП, тоді як телеоб'єктив, як очікується, дещо збільшиться з 10 МП до 12 МП. Оптичний зум, ймовірно, залишиться на рівні 3-кратного збільшення.

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Що стосується Pixel 11 Pro Fold, роздільна здатність його основної камери може збільшитись з 48 Мп до 50 Мп. Це незначне покращення, проте Google відома своїми технологіями покращення якості знімків за допомогою штучного інтелекту.

Продуктивність

На думку експерта, цього року Galaxy Z F old 8 Ultra суттєво випередить конкурента за продуктивністю. Своєю чергою Google, як правило пропонує більше базової оперативної пам’яті, ніж Samsung. Однау варто враховувати, що один з витоків свідчить про можливе зменшення базового обсягу оперативної пам'яті для Pixel 11 Pro Fold.

Акумулятор

Інсайдери стверджують, що Samsung може покращити акумулятор свого складного флагмана, збільшивши його ємність до 5000 мАг. Водночас його конкурент від Google може отримати зменшену батарею — 4658 мАг замість 5015 мАг

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Ходять чутки, що Galaxy Z Fold 8 Ultra підтримуватиме зарядку потужністю 45 Вт, що стане покрашенням порівняно з торішньою моделлю. Щодо швидкості зарядки Pixel 11 Pro Fold наразі інформації немає.

Висновки

Більшість витоків щодо Galaxy Z Fold 8 Ultra та Pixel 11 Pro Fold вказують на те, що ці смартфон не отримають багато суттєвих змін. Судячи з усього, смартфон Samsung матиме перевагу в апаратному забезпеченні камери, продуктивності, часі автономної роботи та технології дисплея. Своєю чергою Google, як завжди, зробить ставку на штучний інтелект, ранній доступ до оновлень та деякі ексклюзивні функції.

Нагадаємо, раніше експерт порівняв розкладні смартфони Vivo X Fold 6 та Oppo Find N6.

Фокус також повідомляв, що Vivo X Fold 6 може обійти Galaxy Z Fold 8 Ultra за ємністю батареї.