Бюджетний смартфон Samsung порівняли з удвічі дорожчою моделлю: чи варто переплачувати (фото)

Motorola Edge 70 Pro+ та Samsung Galaxy A27 5G належать до дуже різних цінових сегментів. Однак для деяких користувачів дешевший телефон може бути кращим вибором.

Щоб зрозуміти, який смартфон буде вигіднішою покупкою у 2026 році, експерти порталу Gizmochina порівняли Samsung Galaxy A27 та Motorola Edge 70 Pro+ за низкою критеріїв.

Дизайн

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: PhoneArena

Motorola Edge 70 Pro+ відчувається як преміальний смартфон завдяки покриттю з екошкіри та вигнутій формі. Захист від води IP68/IP69 і сертифікація MIL-STD-810H роблять цей пристрій надзвичайно міцним.

Samsung Galaxy A27 має більш практичний дизайн. Він використовує Gorilla Glass Victus+ з двох сторін та має захист IP64. Це добре зібраний та надійний смартфон для повсякденного користування.

Дисплей

Motorola Edge 70 Pro+ отримав AMOLED-екран з частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 5200 ніт. Своєю чергою Samsung Galaxy A27 оснащений яскравим Super AMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц.

Відео дня

Хоча Motorola, безумовно, забезпечує багатшу графіку та кращу видимість на вулиці, дисплей Samsung все ще достатньо хороший для більшості завдань.

Продуктивність

Samsung Galaxy A27 Фото: Скриншот

Motorola Edge 70 Pro+ працює на процесорі MediaTek Dimensity 8500 Extreme у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та сховищем UFS 4.1, тоді як Samsung Galaxy A27 використовує чипсет Samsung Snapdragon 6 Gen 3 з оперативною пам'яттю до 8 ГБ.

За словами експертів, Edge 70 Pro+ здатен запускати вимогливі ігри, витримувати інтенсивну багатозадачність та редагувати відео у форматі 4K, чого не скаже про Galaxy A27 .Тим не менш, смартфон Samsung добре справляється з дзвінками, обміном повідомленнями, переглядом вебсторінок, навігацією, соціальними мережами та казуальними іграми.

Акумулятор

Motorola Edge 70 Pro+ має акумулятор ємністю 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт, бездротової зарядки потужністю 15 Вт, зворотної бездротової зарядки та зворотної дротової зарядки.

Samsung Galaxy A27 отримав батарею на 5000 мАг, яка може заряджатися виключно дротовим способом з потужністю 25 Вт. Обидва смартфони здатні витримати цілий день без підзарядки, проте пристрій Motorola помітно витриваліший та швидше заряджається.

Камера

Система камер Motorola Edge 70 Pro+ включає 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельну надширококутну камеру.

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Samsung Galaxy A27 використовує скромнішу конфігурацію, що складається з 50-мегапіксельної основної камери, 5-мегапіксельного надширококутного сенсора та 2-мегапіксельної макрокамери.

Можливостей Galaxy A27 цілком достатньо для сімейних фотографій, знімків з подорожей та соціальних мереж за умови хорошого освітлення. Натомість камера Motorola набагато універсальніша та здатна робити чіткіші надширококутні знімки.

Висновки

Хоча Motorola Edge 70 Pro+, безсумнівно, лідирує за всіма параметрами, це не означає, що він є вигіднішою покупкою для всіх. Цей смартфон буде кращим вибором для геймерів, мобільних фотографів, творців контенту та користувачів, які бажають мати флагманське обладнання за середню ціну.

Натомість Samsung Galaxy A27 5G коштує майже вдвічі дешевше, пропонуючи плавний та надійний досвід роботи. Це ідеальний бюджетний смартфон для обміну повідомленнями, скролінгу вебсторінок, перегляду відео, соціальних мереж, відеодзвінків та звичайних фото.

Ціна Samsung Galaxy A27 5G — близько 260 доларів (11 649 грн).

Ціна Motorola Edge 70 Pro+ — близько 570 доларів (25 539 грн).

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