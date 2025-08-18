Самые удобные кнопочные телефоны, которые можно брать даже в 2025 году (фото)

Хотя на рынок выходит все больше новых впечатляющих смартфонов, кнопочные телефоны из 2000-х не сдают позиций. Они простые, удобные и этим могут порадовать пользователей, уставших от ультрасовременных гаджетов.

С кнопочными телефонами не стыдно появиться даже в 2025 году, пишет gizmochina.com. Издание составило собственный список лучших кнопочных телефонов (отметим, что знаменитая Motorola в рейтинг не вошла).

HMD 130 Music и HMD 150 Music

Эти модели подойдут для тех, кому нужны простые музыкальные телефоны с длительным временем автономной работы.

HMD 130 Music и HMD 150 Music понравятся меломанам Фото: gizmochina.com

Оба телефона оснащены 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем и динамиком мощностью 2 Вт со специальными элементами управления воспроизведением музыки. Они поддерживают Bluetooth 5.0 для беспроводного подключения наушников и FM-радио.

У модели 130 Music, к тому же, есть два фонарика, а у 150 Music – базовая камера со вспышкой.

HMD 102 4G

Компактный телефон снащен 2-дюймовым QQVGA-дисплеем, Bluetooth 5.0 и портом USB Type-C для зарядки. Также есть задняя QVGA-камера со вспышкой.

У компактного HMD 102 4G есть камера со вспышкой Фото: gizmochina.com

Устройство работает на платформе S30+, имеет 24 МБ оперативной памяти, 16 МБ встроенной памяти и поддерживает карты microSD объёмом до 32 ГБ.

HMD 101 4G

Один из самых доступных кнопочных телефонов 2025 года. Он оснащен 2-дюймовым QQVGA-дисплеем, поддержкой двух SIM-карт, Bluetooth 5.0 и зарядкой через USB Type-C.

HMD 101 4G – самый бюджетный из моделей-2025 Фото: gizmochina.com

Камеры, правда, тут нет, но есть поддержка воспроизведения MP3, FM-радио и облачных приложений. Съемный аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечивает до шести с половиной часов работы в режиме разговора.

Ранее стало известно, какие кнопочные телефоны выбрать тем, кто хочет отказаться от смартфонов и соцсетей. Там в лидерах оказалась модель Nokia 2780 Flip.

Также Фокус писал, что кнопочные телефоны из 2000-х массово раскупают, причем заменить ими современные смартфоны хотят даже совсем юные пользователи. Уже говорят даже о новой моде как раз на такие винтажные гаджеты.