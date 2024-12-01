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Диджитал

Кнопочные телефоны для тех, кому не нужны "все прелести" интернета: топ-6 моделей (фото)

Телефон Nokia 5310
Фото: Gizmochina | Телефон Nokia 5310 (коллаж)

Среди актуальных смартфонов — Nokia 6310 (2024), JioPhone Prima 2, Nokia 5310 (2024), Nokia 230 (2024), Nokia 110 4G (2024), Nokia 108 4G.

Телефоны для диджитал-детокса помогут отвлечься от соцсетей и не жить "свайпом". Подборку устройств создали эксперты GizmoChina.

Nokia 6310 (2024)

Nokia 6310 (2024) отличается классическим прочным дизайном с современными штрихами, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность. Он оснащен 2,8-дюймовым QVGA IPS-дисплеем, который повышает четкость звонков, текстовых сообщений и игр. Телефон оснащен простыми в использовании функциями доступности, включая увеличенные меню, более крупные шрифты и упрощенный вид с одним значком для улучшения читаемости и удобства использования.

Nokia 6310 Fullscreen
Nokia 6310

Nokia 5310 (2024)

Nokia 5310 (2024) отличается ностальгическим дизайном Xpress Music, дополненным специальными музыкальными кнопками и удобным захватом, идеально подходящим для любителей музыки, ищущих простоту. Он оснащен 2,8-дюймовым QVGA IPS-дисплеем, обеспечивающим улучшенную визуализацию, сохраняя при этом классическую компоновку и удобные кнопки. Телефон оснащен двумя фронтальными динамиками для чистого воспроизведения звука и съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, обеспечивающим до 27 дней работы в режиме ожидания, что идеально подходит для продолжительных музыкальных сессий.

Nokia 5310 Fullscreen
Nokia 5310

Nokia 230 (2024)

Nokia 230 (2024) отличается прочным, стильным дизайном с алюминиевой задней крышкой, обработанной пескоструйным аппаратом, предлагающей первоклассный вид и ощущение. Он оснащен 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем для четкого просмотра, а его 2-мегапиксельная передняя и задняя камеры оснащены светодиодной вспышкой, что гарантирует хорошо освещенные фотографии в любых условиях.

Nokia 230 Fullscreen
Nokia 230

Nokia 110 4G (2024)

Nokia 110 4G (2024) с меньшим 2-дюймовым дисплеем по сравнению со своими собратьями компактен, но оснащен для современных потребностей подключением 4G, что позволяет совершать звонки в HD-качестве и просматривать веб-страницы через облачные приложения. Он оснащен наноструктурированным керамическим покрытием, которое обеспечивает удобный захват и долговечность. Nokia 110 4G оснащен съемным аккумулятором емкостью 1000 мАч, что обеспечивает долгие часы подключения без частой подзарядки.

Nokia 110 4G Fullscreen
Nokia 110 4G

Nokia 108 4G

Nokia 108 4G (2024) — еще один доступный вариант с упором на базовую функциональность. С 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем и аккумулятором емкостью 1450 мАч эта модель обеспечивает все необходимое для плавного общения. Она включает в себя FM-радио, воспроизведение MP3 и классические игры, такие как "Змейка", что добавляет нотку ностальгии для давних пользователей Nokia.

Nokia 108 4G Fullscreen
Nokia 108 4G

JioPhone Prima 2

Он может похвастаться Qualcomm SoC и работает на KaiOS, которая предлагает доступ к таким важным приложениям, как YouTube, Facebook и Google Assistant. Кроме того, JioPhone Prima 2 поддерживает платежи UPI через JioPay, что делает его универсальным устройством для пользователей, ищущих как полезность, так и развлечения.

JioPhone Prima 2 Fullscreen
JioPhone Prima 2

Ранее мы писали, что тупые телефоны могут избавить от стресса — стоит ли отказываться от смартфонов. Кнопочные простые бабушкофоны все более популярны среди молодежи, которая устала от обилия контента. Стоит ли переходить со смартфона на "тупой" телефон, чтобы обрести покой и устроить себе цифровой детокс, расскажет Фокус.