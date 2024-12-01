Кнопочные телефоны для тех, кому не нужны "все прелести" интернета: топ-6 моделей (фото)

Среди актуальных смартфонов — Nokia 6310 (2024), JioPhone Prima 2, Nokia 5310 (2024), Nokia 230 (2024), Nokia 110 4G (2024), Nokia 108 4G.

Телефоны для диджитал-детокса помогут отвлечься от соцсетей и не жить "свайпом". Подборку устройств создали эксперты GizmoChina.

Nokia 6310 (2024)

Nokia 6310 (2024) отличается классическим прочным дизайном с современными штрихами, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность. Он оснащен 2,8-дюймовым QVGA IPS-дисплеем, который повышает четкость звонков, текстовых сообщений и игр. Телефон оснащен простыми в использовании функциями доступности, включая увеличенные меню, более крупные шрифты и упрощенный вид с одним значком для улучшения читаемости и удобства использования.

Nokia 6310

Nokia 5310 (2024)

Nokia 5310 (2024) отличается ностальгическим дизайном Xpress Music, дополненным специальными музыкальными кнопками и удобным захватом, идеально подходящим для любителей музыки, ищущих простоту. Он оснащен 2,8-дюймовым QVGA IPS-дисплеем, обеспечивающим улучшенную визуализацию, сохраняя при этом классическую компоновку и удобные кнопки. Телефон оснащен двумя фронтальными динамиками для чистого воспроизведения звука и съемным аккумулятором емкостью 1450 мАч, обеспечивающим до 27 дней работы в режиме ожидания, что идеально подходит для продолжительных музыкальных сессий.

Nokia 5310

Nokia 230 (2024)

Nokia 230 (2024) отличается прочным, стильным дизайном с алюминиевой задней крышкой, обработанной пескоструйным аппаратом, предлагающей первоклассный вид и ощущение. Он оснащен 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем для четкого просмотра, а его 2-мегапиксельная передняя и задняя камеры оснащены светодиодной вспышкой, что гарантирует хорошо освещенные фотографии в любых условиях.

Nokia 230

Nokia 110 4G (2024)

Nokia 110 4G (2024) с меньшим 2-дюймовым дисплеем по сравнению со своими собратьями компактен, но оснащен для современных потребностей подключением 4G, что позволяет совершать звонки в HD-качестве и просматривать веб-страницы через облачные приложения. Он оснащен наноструктурированным керамическим покрытием, которое обеспечивает удобный захват и долговечность. Nokia 110 4G оснащен съемным аккумулятором емкостью 1000 мАч, что обеспечивает долгие часы подключения без частой подзарядки.

Nokia 110 4G

Nokia 108 4G

Nokia 108 4G (2024) — еще один доступный вариант с упором на базовую функциональность. С 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем и аккумулятором емкостью 1450 мАч эта модель обеспечивает все необходимое для плавного общения. Она включает в себя FM-радио, воспроизведение MP3 и классические игры, такие как "Змейка", что добавляет нотку ностальгии для давних пользователей Nokia.

Nokia 108 4G

JioPhone Prima 2

Он может похвастаться Qualcomm SoC и работает на KaiOS, которая предлагает доступ к таким важным приложениям, как YouTube, Facebook и Google Assistant. Кроме того, JioPhone Prima 2 поддерживает платежи UPI через JioPay, что делает его универсальным устройством для пользователей, ищущих как полезность, так и развлечения.

JioPhone Prima 2

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