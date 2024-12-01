Кнопкові телефони для тих, кому не потрібні "всі принади" інтернету: топ-6 моделей (фото)

Серед актуальних смартфонів — Nokia 6310 (2024), JioPhone Prima 2, Nokia 5310 (2024), Nokia 230 (2024), Nokia 110 4G (2024), Nokia 108 4G.

Телефони для діджитал-детоксу допоможуть відволіктися від соцмереж і не жити "свайпом". Добірку пристроїв створили експерти GizmoChina.

Nokia 6310 (2024)

Nokia 6310 (2024) вирізняється класичним міцним дизайном із сучасними штрихами, що робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує простоту та надійність. Він оснащений 2,8-дюймовим QVGA IPS-дисплеєм, який підвищує чіткість дзвінків, текстових повідомлень та ігор. Телефон оснащений простими у використанні функціями доступності, включно зі збільшеними меню, більшими шрифтами та спрощеним виглядом з одним значком для поліпшення читабельності та зручності використання.

Nokia 6310

Nokia 5310 (2024)

Nokia 5310 (2024) вирізняється ностальгічним дизайном Xpress Music, доповненим спеціальними музичними кнопками та зручним захопленням, що ідеально підходить для любителів музики, які шукають простоту. Він оснащений 2,8-дюймовим QVGA IPS-дисплеєм, що забезпечує поліпшену візуалізацію, зберігаючи при цьому класичне компонування і зручні кнопки. Телефон оснащений двома фронтальними динаміками для чистого відтворення звуку і знімним акумулятором ємністю 1450 мАг, що забезпечує до 27 днів роботи в режимі очікування, що ідеально підходить для тривалих музичних сесій.

Nokia 5310

Nokia 230 (2024)

Nokia 230 (2024) вирізняється міцним, стильним дизайном з алюмінієвою задньою кришкою, обробленою піскоструминним апаратом, що пропонує першокласний вигляд і відчуття. Він оснащений 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм для чіткого перегляду, а його 2-мегапіксельна передня і задня камери оснащені світлодіодним спалахом, що гарантує добре освітлені фотографії в будь-яких умовах.

Nokia 230

Nokia 110 4G (2024)

Nokia 110 4G (2024) з меншим 2-дюймовим дисплеєм порівняно зі своїми побратимами компактний, але оснащений для сучасних потреб підключенням 4G, що дає змогу здійснювати дзвінки в HD-якості та переглядати веб-сторінки через хмарні додатки. Він оснащений наноструктурованим керамічним покриттям, яке забезпечує зручне захоплення і довговічність. Nokia 110 4G оснащений знімним акумулятором ємністю 1000 мАг, що забезпечує довгі години підключення без частого заряджання.

Nokia 110 4G

Nokia 108 4G

Nokia 108 4G (2024) — ще один доступний варіант з упором на базову функціональність. З 2,4-дюймовим QVGA-дисплеєм і акумулятором ємністю 1450 мАг ця модель забезпечує все необхідне для плавного спілкування. Вона містить FM-радіо, відтворення MP3 і класичні ігри, такі як "Змійка", що додає нотку ностальгії для давніх користувачів Nokia.

Nokia 108 4G

JioPhone Prima 2

Він може похвалитися Qualcomm SoC і працює на KaiOS, яка пропонує доступ до таких важливих додатків, як YouTube, Facebook і Google Assistant. Крім того, JioPhone Prima 2 підтримує платежі UPI через JioPay, що робить його універсальним пристроєм для користувачів, які шукають як корисність, так і розваги.

JioPhone Prima 2

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