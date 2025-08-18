Найзручніші кнопкові телефони, які можна брати навіть у 2025 році (фото)

Хоча на ринок виходить все більше нових вражаючих смартфонів, кнопкові телефони з 2000-х не здають позицій. Вони прості, зручні і цим можуть порадувати користувачів, які втомилися від ультрасучасних гаджетів.

З кнопковими телефонами не соромно з'явитися навіть у 2025 році, пише gizmochina.com. Видання склало власний список найкращих кнопкових телефонів (зазначимо, що знаменита Motorola до рейтингу не увійшла).

HMD 130 Music і HMD 150 Music

Ці моделі підійдуть для тих, кому потрібні прості музичні телефони з тривалим часом автономної роботи.

HMD 130 Music та HMD 150 Music сподобаються меломанам Фото: gizmochina.com

Обидва телефони оснащені 2,4-дюймовим QVGA-дисплеєм і динаміком потужністю 2 Вт зі спеціальними елементами управління відтворенням музики. Вони підтримують Bluetooth 5.0 для бездротового підключення навушників і FM-радіо.

У моделі 130 Music, до того ж, є два ліхтарики, а у 150 Music — базова камера зі спалахом.

HMD 102 4G

Компактний телефон оснащений 2-дюймовим QQVGA-дисплеєм, Bluetooth 5.0 і портом USB Type-C для зарядки. Також є задня QVGA-камера зі спалахом.

У компактного HMD 102 4G є камера зі спалахом Фото: gizmochina.com

Пристрій працює на платформі S30+, має 24 МБ оперативної пам'яті, 16 МБ вбудованої пам'яті та підтримує карти microSD об'ємом до 32 ГБ.

HMD 101 4G

Один із найдоступніших кнопкових телефонів 2025 року. Він оснащений 2-дюймовим QQVGA-дисплеєм, підтримкою двох SIM-карт, Bluetooth 5.0 і зарядкою через USB Type-C.

HMD 101 4G — найбюджетніший із моделей-2025 Фото: gizmochina.com

Камери, щоправда, тут немає, але є підтримка відтворення MP3, FM-радіо і хмарних додатків. Знімний акумулятор ємністю 1000 мАг забезпечує до шести з половиною годин роботи в режимі розмови.

