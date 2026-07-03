Телефони Nokia зі штучним інтелектом: HMD анонсувала чотири нові моделі (фото)

Компанія HMD готує нову лінійку кнопкових телефонів, включно з Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition та 235 4G 2nd Edition.

Телефони Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition та Nokia 235 4G 2nd Edition оснащені вбудованим помічником на базі штучного інтелекту, зазначає GSMArena.

Доступ до ШІ-помічника можна отримати за допомогою кнопки, розташованої спереду по центру на D-pad. Функції штучного інтелекту працюють на базі Sikey AI та дозволяють користувачам ставити основні запити, а також керувати функціями пристрою за допомогою голосу.

Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition та Nokia 235 4G 2nd Edition Фото: HMD

За даними HMD, помічник зі штучним інтелектом доступний безкоштовно протягом перших 180 днів, але після цього потрібна платна підписка. Примітно, що для придбання цієї підписки користувачу знадобиться звичайний смартфон.

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Всі нові телефони Nokia оснащені вбудованим VGA-камерами, що робить можливими відеодзвінки Xpress chat. Nokia 210 4G та Nokia 235 4G також отримали задні камери, остання з яких має роздільну здатність 2 МП.

Серед інших характеристик — операційна система S30+, акумулятори ємністю 1450 мАг, підключення Bluetooth 5.0, FM-радіо, 3,5-мм роз'єм та зарядка через USB-C. Nokia 210 4G та Nokia 215 4G оснащені 2,4-дюймовим екраном QVGA, тоді як Nokia 215 та Nokia 235 пропонують 2,8-дюймову IPS-панель з такою ж роздільною здатністю.

Ціна новинок від HMD поки не розголошується.

Нагадаємо, смартфони Blackview та Unihertz пропонують нішеві переваги, які неможливо знайти в популярних пристроях.

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