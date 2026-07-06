5 недооцененных смартфонов 2026 года: какие модели порадовали в ходе тестов (фото)

Первая половина 2026 года уже ознаменовалась рядом интересных релизов смартфонов. Некоторые из них приятно удивили экспертов в ходе тестирования.

Обозреватель в сфере техники Аксель Метц отобрал 5 смартфонов 2026 года, которые, возможно, не являются лучшими по всем параметрам, но произвели на него впечатление во время тестирования или предложили что-то уникальное. Подробнее о своих фаворитах эксперт рассказал в статье для TechRadar.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

По мнению Метца, Samsung Galaxy S26 Ultra можно назвать самым универсальным флагманом 2026 года. Этот смартфон сочетает в себе мощное аппаратное обеспечение, включая некоторые уникальные технологии, и топовое программное обеспечение.

Одной из выдающихся функций Galaxy S26 Ultra является дисплей конфиденциальности, который предотвращает просмотр контента на экране посторонними лицами. Также стоит отметить стабилизацию видео даже при повороте телефона на 360 градусов. Ни одна из этих функций отсутствует на iPhone 17 Pro, как и классические инструменты Samsung, такие как DeX и S Pen.

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Цена Samsung Galaxy S26 Ultra в Украине — от 46 000 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a — это идеальный вариант для тех, кто ищет недорогой смартфон на Android с отличными камерами. Программное обеспечение Google для Android обеспечивает на Pixel 10a такую же качественную обработку фотографий, как и на флагманском Pixel 10 Pro.

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Среди других преимуществ Pixel 10a — 6,3-дюймовый дисплей Actua, программные функции на базе искусственного интеллекта и минималистичный дизайн с полностью плоской задней панелью. Хотя процессор Google Tensor G4 слабее по сравнению с конкурентами среднего класса, в целом Pixel 10a предлагает одно из лучших соотношений цены и качества среди смартфонов 2026 года.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 19 850 грн.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Motorola Edge 70 Fusion выглядит как флагман, однако на самом деле это бюджетный смартфон. Это малоизвестное устройство удивительно тонкое и лёгкое для своих больших размеров, а также может похвастаться приятным текстурированным покрытием задней панели.

Motorola оснастила Edge 70 Fusion дисплеем с частотой обновления до 144 Гц, аккумулятором емкостью 7000 мАч и защитой по стандартам IP68/IP69. Бренд обещает лишь три года обновлений ПО, однако Метц считает это приемлемым компромиссом, учитывая стоимость телефона.

Цена Motorola Edge 70 Fusion в Украине — от 15 958 грн.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro Фото: gsmarena.com

Среди смартфонов среднего класса Nothing Phone (4a) однозначно опережает конкурентов по соотношению цены и качества. Он даже превосходит Pixel 10a, предлагая 50-мегапиксельную телеобъективную камеру, более быструю зарядку и более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Особенностью Nothing Phone (4a) Pro является алюминиевая задняя панель, а именно модуль камеры, оснащенный матрицей глифов. Это дизайнерское решение однозначно выделяет Phone (4a) Pro среди аналогичных современных смартфонов.

Цена Nothing Phone (4a) Pro в Украине — от 23 299 грн.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: Future

Oppo Find X9 Ultra лидирует по производительности камеры. Он оснащен основным объективом на 200 МП (f/1,5), сверхширокоугольным объективом на 50 МП (f/2), телеобъективом на 200 МП с 3-кратным увеличением (f/2.2) и телеобъективом на 50 МП с 10-кратным увеличением (f/3.5).

По словам эксперта, камера этого китайского флагмана превосходит камеру Samsung Galaxy S26 Ultra по всем параметрам. К тому же Oppo Find X9 Ultra обладает и другими премиальными характеристиками, такими как чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймовый OLED-дисплей и огромный аккумулятор емкостью 7050 мАч.

Цена Oppo Find X9 Ultra в Украине — от 66 990 грн.

Напомним, что эксперты сравнили смартфоны среднего класса Samsung Galaxy M47 и OnePlus N6.

Фокус также писал о трех отличных смартфонах OnePlus, которые могут составить конкуренцию iPhone и Galaxy.