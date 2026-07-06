5 недооцінених смартфонів 2026 року: які моделі порадували під час тестів (фото)

Перша половина 2026 року вже ознаменувалась низкою цікавих релізів смартфонів. Деякі з них приємно здивували експертів в ході випробування.

Оглядач техніки Аксель Метц зібрав 5 смартфонів 2026 року, які, можливо, не є найкращими за всіма параметрами, але вразили його під час тестування або запропонували щось унікальне. Детальніше про своїх фаворитів експерт розповів у статті для TechRadar.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

На думку Метца, Samsung Galaxy S26 Ultra можна назвати найбільш універсальним флагманом 2026 року. Цей смартфон поєднує у собі потужне обладнання, включно з деякими унікальними технологіями, та топове програмне забезпечення.

Однією з визначних функцій Galaxy S26 Ultra є дисплей конфіденційності, який запобігає перегляду контенту на екрані сторонніми особами. Також варто відзначили стабілізацію відео навіть під час повороту телефону на 360 градусів. Жодної з цих функцій, немає на iPhone 17 Pro, як і класичних інструментів Samsung, таких як DeX та S Pen.

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Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra в Україні — від 46 000 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a — це ідеальний варіант для тих, хто шукає недорогий смартфон Android із чудовими камерами. Програмне забезпечення Google для Android забезпечує на Pixel 10a таку ж хорошу обрбку фото, як і на флагманському Pixel 10 Pro.

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Серед інших переваг Pixel 10a — 6,3-дюймовий дисплей Actua, програмні функції на базі штучного інтелекту та мінімалістичний дизайн з повністю пласкою задньою панеллю. Хоча процесор Google Tensor G4 слабкий порівняно з конкурентами середнього класу, загалом Pixel 10a пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та якості серед смартфонів 2026 року.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 19 850 грн.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion Фото: gsmarena.com

Motorola Edge 70 Fusion виглядає як флагман, проте насправді це бюджетний смартфон. Цей маловідомий пристрій напрочуд тонкий та легкий для свого великого розміру, а також може похвалитися приємним текстурованим покриттям задньої панелі.

Motorola оснастила Edge 70 Fusion дисплеєм з частотою оновлення до 144 Гц, акумулятором ємністю 7000 мАг та захистом за стандартами IP68/IP69. Бренд обіцяє лише три роки оновлень ПЗ, проте Метц вважає це прийнятним компромісом з огляду на вартість телефона.

Ціна Motorola Edge 70 Fusion в Україні — від 15 958 грн.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro Фото: gsmarena.com

Серед смартфонів середнього класу Nothing Phone (4a) однозначно обходить конкурентів за співвідношенням ціни та якості. Він навіть перевершує Pixel 10a, пропонуючи 50-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру, швидшу зарядку та потужніший процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Особливістю Nothing Phone (4a) Pro є алюмінієва задня панель, а саме модуль камери, оснащений матрицею гліфів. Це дизайнерське рішення однозначно виділяє Phone (4a) Pro серед однотипних сучасних смартфонів.

Ціна Nothing Phone (4a) Pro в Україні — від 23 299 грн.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: Future

Oppo Find X9 Ultra лідирує, коли йдеться про продуктивністю камери. Він оснащений основним об'єктивом на 200 МП (f/1.5), надширококутним об'єктивом на 50 МП (f/2), телеоб'єктивом на 200 МП з 3-кратним збільшенням (f/2.2) та телеоб'єктивом на 50 МП з 10-кратним збільшенням (f/3.5).

За словами експерта, камера цього китайського флагмана краща, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra, за всіма параметрами. До того ж, Oppo Find X9 Ultra має і інші преміальні характеристики, як от чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті, 6,8-дюймовий OLED- дисплей та величезний акумулятор ємністю 7050 мАг.

Ціна Oppo Find X9 Ultra в Україні — від 66 990 грн.

Нагадаємо, експерти порівняли смартфони середнього класу Samsung Galaxy M47 та OnePlus N6.

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