5 недооцінених смартфонів 2026 року: які моделі порадували під час тестів (фото)
Перша половина 2026 року вже ознаменувалась низкою цікавих релізів смартфонів. Деякі з них приємно здивували експертів в ході випробування.
Оглядач техніки Аксель Метц зібрав 5 смартфонів 2026 року, які, можливо, не є найкращими за всіма параметрами, але вразили його під час тестування або запропонували щось унікальне. Детальніше про своїх фаворитів експерт розповів у статті для TechRadar.
Samsung Galaxy S26 Ultra
На думку Метца, Samsung Galaxy S26 Ultra можна назвати найбільш універсальним флагманом 2026 року. Цей смартфон поєднує у собі потужне обладнання, включно з деякими унікальними технологіями, та топове програмне забезпечення.
Однією з визначних функцій Galaxy S26 Ultra є дисплей конфіденційності, який запобігає перегляду контенту на екрані сторонніми особами. Також варто відзначили стабілізацію відео навіть під час повороту телефону на 360 градусів. Жодної з цих функцій, немає на iPhone 17 Pro, як і класичних інструментів Samsung, таких як DeX та S Pen.
- Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra в Україні — від 46 000 грн.
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a — це ідеальний варіант для тих, хто шукає недорогий смартфон Android із чудовими камерами. Програмне забезпечення Google для Android забезпечує на Pixel 10a таку ж хорошу обрбку фото, як і на флагманському Pixel 10 Pro.Важливо
Серед інших переваг Pixel 10a — 6,3-дюймовий дисплей Actua, програмні функції на базі штучного інтелекту та мінімалістичний дизайн з повністю пласкою задньою панеллю. Хоча процесор Google Tensor G4 слабкий порівняно з конкурентами середнього класу, загалом Pixel 10a пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та якості серед смартфонів 2026 року.
- Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 19 850 грн.
Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion виглядає як флагман, проте насправді це бюджетний смартфон. Цей маловідомий пристрій напрочуд тонкий та легкий для свого великого розміру, а також може похвалитися приємним текстурованим покриттям задньої панелі.
Motorola оснастила Edge 70 Fusion дисплеєм з частотою оновлення до 144 Гц, акумулятором ємністю 7000 мАг та захистом за стандартами IP68/IP69. Бренд обіцяє лише три роки оновлень ПЗ, проте Метц вважає це прийнятним компромісом з огляду на вартість телефона.
- Ціна Motorola Edge 70 Fusion в Україні — від 15 958 грн.
Nothing Phone (4a) Pro
Серед смартфонів середнього класу Nothing Phone (4a) однозначно обходить конкурентів за співвідношенням ціни та якості. Він навіть перевершує Pixel 10a, пропонуючи 50-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру, швидшу зарядку та потужніший процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.
Особливістю Nothing Phone (4a) Pro є алюмінієва задня панель, а саме модуль камери, оснащений матрицею гліфів. Це дизайнерське рішення однозначно виділяє Phone (4a) Pro серед однотипних сучасних смартфонів.
- Ціна Nothing Phone (4a) Pro в Україні — від 23 299 грн.
Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra лідирує, коли йдеться про продуктивністю камери. Він оснащений основним об'єктивом на 200 МП (f/1.5), надширококутним об'єктивом на 50 МП (f/2), телеоб'єктивом на 200 МП з 3-кратним збільшенням (f/2.2) та телеоб'єктивом на 50 МП з 10-кратним збільшенням (f/3.5).
За словами експерта, камера цього китайського флагмана краща, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra, за всіма параметрами. До того ж, Oppo Find X9 Ultra має і інші преміальні характеристики, як от чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті, 6,8-дюймовий OLED- дисплей та величезний акумулятор ємністю 7050 мАг.
- Ціна Oppo Find X9 Ultra в Україні — від 66 990 грн.
Нагадаємо, експерти порівняли смартфони середнього класу Samsung Galaxy M47 та OnePlus N6.
Фокус також писав про три чудові смартфони OnePlus, які можуть конкурувати з iPhone та Galaxy.