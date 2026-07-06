Samsung проти OnePlus: який Android-смартфон середнього класу кращий (фото)

Смартфон Samsung Galaxy M47 та OnePlus N6 належать до середнього цінового сегмента, проте їхні сильні сторони суттєво різняться.

OnePlus N6 може похвалитися потужним акумулятором на 8000 мАг, тоді як Galaxy M47 пропонує преміальний дисплей, кращі камери та тривалішу підтримку оновлень. Детальніше ці два смартфони порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy M47 Фото: Samsung

OnePlus N6 сподобається користувачам, які надають перевагу надійності над преміальними матеріалами. Його пластиковий корпус отримав клас захисту від пилу та струменів води IP65, а також сертифікацію MIL-STD-810H для додаткової довговічності.

Galaxy M47 має більш флагманський вигляд завдяки склу Gorilla Glass Victus+, стійкому до подряпин. Samsung теж обіцяє захист за стандартом IP64 та покращену стійкості до падінь.

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Дисплей

Galaxy M47 використовує 6,7-дюймовий Full HD+ Super AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1400 ніт. Він забезпечує насиченіші кольори, глибші чорні відтінки та помітно чіткіше зображення.

OnePlus N6 отримав 6,8-дюймовий IPS-РК-екран з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1200 ніт. Цей дисплей теж досить плавний, проте роздільна здатність HD+ обмежує різкість, а кольори не такі яскраві, як у AMOLED-панелі Samsung.

Продуктивність

OnePlus N6 використовує процесор MediaTek Dimensity 6360 Apex у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 6 ГБ. Його потужності цілком достатньо, для щоденних завдань, як от гортання вебсторінок, обмін повідомленнями та перегляд відео, але вимогливих ігор та багатозадачності краще розглянути іншу модель.

Galaxy M47 працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 8 ГБ. Він забезпечує плавніший запуск програм та кращу продуктивність в іграх. Додатковою перевагою Samsung є тривала підтримка оновлень Android.

Акумулятор

OnePlus N6

OnePlus N6 отримав акумулятор ємністю 8000 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт та зворотну дротову зарядку 5 Вт. Навіть при інтенсивному використанні смартфон може працювати без підзарядки більше, ніж один повний день.

Galaxy M47 має батарею ємністю 6000 мАг з такою ж швидкістю зарядки 45 Вт. Це непогані характеристики для середньобюджетного смартфона, проте однозначним лідером у цій категорії залишається смартфон OnePlus.

Камера

Galaxy M47 пропонує більш універсальну систему з трьома камерами, що складається з 50-мегапіксельної основної камери з оптичною стабілізацією зображення, 5-мегапіксельної надширококутної камери та 2-мегапіксельної макрооб'єктива. Також є 12-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом та підтримкою HDR-відео.

Важливо

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OnePlus N6 оснащений однією 50-мегапіксельною задньою камерою з фазовим автофокусом (PDAF) та 8-мегапіксельною фронтальною камерою. Відсутність додаткових об'єктивів дещо обмежує можливості для фотозйомки, а оптичної стабілізації зображення для покращеної зйомки в умовах низької освітленості немає.

Висновки

Samsung Galaxy M47 — це більш універсальний смартфон середнього класу, який пропонує чудовий дисплей, кращу продуктивність, потужніші камери, преміальну якість збірки та набагато довшу підтримку програмного забезпечення.

Натомість OnePlus N6 підійде тим, хто шукає максимально тривалий час автономної роботи за відносно доступну ціну.

Стартова ціна OnePlus N6 — 230 доларів (10 250 грн).

Стартова ціна Samsung Galaxy M47 — 250 доларів (11 140 грн).

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