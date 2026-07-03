Недорогий смартфон з батареєю на 7500 мАг: новинка Xiaomi розсекречена до анонсу

Компанія Xiaomi готується до випуску бюджетного смартфона Redmi 17 5G, який вже з'явився на двох сертифікаційних платформах.

Майбутній Redmi 17 5G з номером моделі 26062RN92G помітили на малайзійській платформі сертифікації SIRIM. На це звернув увагу портал Gizmochina.

В описі підтверджується лише маркетингова назва смартфона та номер моделі. Схоже, Redmi відмовилась від моделі Redmi 16, перейшовши з Redmi 15 одразу до Redmi 17. Зовнішній вигляд пристрою свідчить про те, що він готується до виходу на міжнародні ринки.

Redmi 17 5G також "засвітився" в базі даних NCC. Повідомляється, що смартфон буде доступний у конфігураціях пам'яті 4 ГБ + 64 ГБ, 4 ГБ + 128 ГБ, 4 ГБ + 256 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ. Витік також підтверджує номер моделі акумулятора BM7H та зарядний пристрій у комплекті з номером моделі MDY-17-EN.

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Ходять чутки, що Redmi 17 5G може бути оснащений великим акумулятором ємністю 7500 мАг, який підтримуватиме швидку зарядку потужністю до 45 В. Для порівняння, Redmi 15 5G використовує акумулятор ємністю 7000 мАг та зарядку потужністю 33 Вт.

Серед інших очікуваних функцій Redmi 17 5G — підключення 5G, 4G LTE, VoLTE, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth, NFC та порт USB Type-C, а також дизайн зі стандартом IP64 для захисту від пилу та води. Точна дата виходу пристрою невідома, проте він може дебютувати на світовому ринку найближчим часом.

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