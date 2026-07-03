Недорогой смартфон с аккумулятором на 7500 мАч: новинка Xiaomi раскрыта до анонса

Компания Xiaomi готовится к выпуску бюджетного смартфона Redmi 17 5G, который уже появился на двух сертификационных платформах.

Будущий Redmi 17 5G с номером модели 26062RN92G был замечен на малайзийской платформе сертификации SIRIM. На это обратил внимание портал Gizmochina.

В описании указаны лишь маркетинговое название смартфона и номер модели. Похоже, Redmi отказалась от модели Redmi 16, перейдя с Redmi 15 сразу к Redmi 17. Внешний вид устройства свидетельствует о том, что оно готовится к выходу на международные рынки.

Redmi 17 5G также "появился" в базе данных NCC. Сообщается, что смартфон будет доступен в конфигурациях памяти 4 ГБ + 64 ГБ, 4 ГБ + 128 ГБ, 4 ГБ + 256 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Утечка также подтверждает номер модели аккумулятора BM7H и зарядное устройство в комплекте с номером модели MDY-17-EN.

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Ходят слухи, что Redmi 17 5G может быть оснащен аккумулятором большой ёмкости — 7500 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 45 В. Для сравнения: Redmi 15 5G использует аккумулятор емкостью 7000 мАч и зарядку мощностью 33 Вт.

Среди других ожидаемых функций Redmi 17 5G — поддержка 5G, 4G LTE, VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, NFC и порт USB Type-C, а также корпус со степенью защиты IP64 от пыли и воды. Точная дата выхода устройства неизвестна, однако оно может дебютировать на мировом рынке в ближайшее время.

Напомним, бюджетный смартфон Samsung Galaxy A27 сравнили с Motorola Edge 70 Pro+, который стоит в два раза дороже.

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