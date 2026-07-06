Samsung против OnePlus: какой Android-смартфон среднего класса лучше (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy M47 и OnePlus N6 относятся к среднему ценовому сегменту, однако их сильные стороны существенно различаются.

OnePlus N6 может похвастаться мощным аккумулятором на 8000 мАч, тогда как Galaxy M47 предлагает премиальный дисплей, лучшие камеры и более длительную поддержку обновлений. Подробнее эти два смартфона сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy M47 Фото: Samsung

OnePlus N6 понравится пользователям, которые предпочитают надежность премиальным материалам. Его пластиковый корпус имеет класс защиты от пыли и струй воды IP65, а также сертификат MIL-STD-810H, гарантирующий дополнительную долговечность.

Galaxy M47 выглядит более престижно благодаря стеклу Gorilla Glass Victus+, устойчивому к царапинам. Samsung также обещает защиту по стандарту IP64 и повышенную устойчивость к падениям.

Відео дня

Дисплей

Galaxy M47 оснащен 6,7-дюймовым Full HD+ Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1400 нит. Он обеспечивает более насыщенные цвета, более глубокие оттенки черного и заметно более четкое изображение.

OnePlus N6 получил 6,8-дюймовый IPS-ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Этот дисплей тоже достаточно плавный, однако разрешение HD+ ограничивает резкость, а цвета не такие яркие, как у AMOLED-панели Samsung.

Производительность

OnePlus N6 оснащен процессором MediaTek Dimensity 6360 Apex в сочетании с оперативной памятью объемом до 6 ГБ. Его мощности вполне достаточно для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, обмен сообщениями и просмотр видео, но для требовательных игр и многозадачности лучше рассмотреть другую модель.

Galaxy M47 работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью объемом до 8 ГБ. Он обеспечивает более плавный запуск приложений и лучшую производительность в играх. Дополнительным преимуществом Samsung является длительная поддержка обновлений Android.

Аккумулятор

OnePlus N6

OnePlus N6 оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт. Даже при интенсивном использовании смартфон может работать без подзарядки более одного полного дня.

Galaxy M47 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с такой же скоростью зарядки — 45 Вт. Это неплохие характеристики для смартфона среднего ценового сегмента, однако однозначным лидером в этой категории по-прежнему остаётся смартфон OnePlus.

Камера

Galaxy M47 предлагает более универсальную систему с тремя камерами, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры с оптической стабилизацией изображения, 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельного макрообъектива. Также имеется 12-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и поддержкой HDR-видео.

Важно

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OnePlus N6 оснащен одной 50-мегапиксельной задней камерой с фазовым автофокусом (PDAF) и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Отсутствие дополнительных объективов несколько ограничивает возможности для фотосъемки, а оптической стабилизации изображения для улучшения качества съемки в условиях низкой освещенности нет.

Выводы

Samsung Galaxy M47 — это более универсальный смартфон среднего класса, который отличается превосходным дисплеем, повышенной производительностью, более мощными камерами, премиальным качеством сборки и гораздо более длительной поддержкой программного обеспечения.

Зато OnePlus N6 подойдет тем, кто ищет максимально длительное время автономной работы по относительно доступной цене.

Стартовая цена OnePlus N6 — 230 долларов (10 250 грн).

Стартовая цена Samsung Galaxy M47 — 250 долларов (11 140 грн).

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