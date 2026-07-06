Надійний та недорогий смартфон: маловідома модель перевершила Google Pixel 10a (фото)

Смартфони Google Pixel серії A роками лідирували у бюджетному сегменті, проте OnePlus пропонує пристрій середнього класу з кращим поєднанням характеристик.

Якщо Google Pixel 10a може похвалитися чудовою камерою та функціями штучного інтелекту, то новий OnePlus Nord CE 6 зосереджений на автономності, плавній роботі та швидкій зарядці. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Android Authority Дхрув Бутані.

Ключові характеристики

Однією з переваг OnePlus Nord CE 6 став процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Хоча цей чипсет не б'є рекордів у бенчмарках, він добре справляється з будь-якими повсякденними завданнями, не допускаючи нагрівання.

OnePlus Nord CE 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE 6 оснащений великим 6,78-дюймовим AMOLED-екраном з чіткою роздільною здатністю 1,5K та плавною адаптивною частотою оновлення 144 Гц. За словами експерта, прокручування та анімація на Nord CE 6 відчуваються значно швидшими, ніж на Pixel 10a.

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Корпус OnePlus Nord CE 6 отримав захист рівня IP66/68/69 та сертифікацію за військовим стандартом MIL. Для порівняння, Google Pixel 10a має лише стандартний захист від пилу та води IP68.

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Що стосується камери, Pixel 10a лідирує завдяки 48-мегапіксельній основній та 13-мегапіксельній надширококутній камерам, а також фірмовій обробці фото від Google. Водночас Nord CE 6 все ще здатен робити чудові фотографії при природному денному світлі та навіть має значно покращену 32-мегапіксельну фронтальну камеру з підтримкою запису 4K.

Google Pixel 10a Фото: Android Authority

OnePlus Nord CE 6 також є однозначним лідером, коли йдеться про акумулятор. Смартфон отримав батарею ємністю 8000 мАг, здатну забезпечити до трьох днів роботи без підзарядки. Pixel 10a має перевагу у вигляді бездротової зарядки, але не може зрівнятись з Nord CE 6 за часом автономної роботи. Окрім того, OnePlus перевершує конкурента за швидкістю дротової зарядки — 80 Вт проти 30 Вт.

Висновки

Якщо Pixel 10a позиціонується як смартфон з флагманським обладнанням та доступною ціною, то OnePlus Nord CE 6 використовує набагато прагматичніший підхід. Замість просування інноваційних функцій, які часто набридають невдовзі після покупки смартфона, OnePlus робить ставку на базові характеристики, як от потужний акумулятор та надійний процесор.

У підсумку Бутані зауважив, що Pixel 10a, ймовірно, сподобається користувачам, які зацікавлені в передовій мобільній фотографії та штучному інтелекті. Однак якщо зосередитись реаліях життя зі смартфоном, то OnePlus Nord CE 6 — це кращий вибір для більшості людей.

Ціна OnePlus Nord CE 6 в Україні — від 20 880 грн.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли смартфони середнього класу Samsung Galaxy M47 та OnePlus N6.

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