Надежный и недорогой смартфон: малоизвестная модель превзошла Google Pixel 10a (фото)

Смартфоны Google Pixel серии A на протяжении многих лет лидировали в бюджетном сегменте, однако OnePlus предлагает устройство среднего класса с более выгодным соотношением характеристик.

Если Google Pixel 10a может похвастаться отличной камерой и функциями искусственного интеллекта, то новый OnePlus Nord CE 6 ориентирован на автономность, плавную работу и быструю зарядку. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала Android Authority Дхрув Бутани.

Основные характеристики

Одним из преимуществ OnePlus Nord CE 6 стал процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Хотя этот чипсет и не бьет рекорды в бенчмарках, он хорошо справляется с любыми повседневными задачами, не перегреваясь.

OnePlus Nord CE 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE 6 оснащен большим 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с четким разрешением 1,5K и плавной адаптивной частотой обновления 144 Гц. По словам эксперта, прокрутка и анимация на Nord CE 6 ощущаются значительно быстрее, чем на Pixel 10a.

Відео дня

Корпус OnePlus Nord CE 6 получил защиту уровня IP66/68/69 и сертификацию по военному стандарту MIL. Для сравнения: Google Pixel 10a имеет лишь стандартную защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Важно

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Что касается камеры, Pixel 10a лидирует благодаря 48-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерам, а также фирменной обработке фотографий от Google. В то же время Nord CE 6 по-прежнему способен делать великолепные фотографии при естественном дневном свете и даже имеет значительно улучшенную 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой записи 4K.

Google Pixel 10a Фото: Android Authority

OnePlus Nord CE 6 также является бесспорным лидером в плане аккумулятора. Смартфон оснащен батареей емкостью 8000 мАч, способной обеспечить до трех дней работы без подзарядки. Pixel 10a имеет преимущество в виде беспроводной зарядки, но не может сравниться с Nord CE 6 по времени автономной работы. Кроме того, OnePlus превосходит конкурента по скорости проводной зарядки — 80 Вт против 30 Вт.

Выводы

Если Pixel 10a позиционируется как смартфон с флагманскими характеристиками и доступной ценой, то OnePlus Nord CE 6 использует гораздо более прагматичный подход. Вместо продвижения инновационных функций, которые часто надоедают вскоре после покупки смартфона, OnePlus делает ставку на базовые характеристики, такие как мощный аккумулятор и надежный процессор.

В итоге Бутани отметил, что Pixel 10a, вероятно, понравится пользователям, интересующимся передовой мобильной фотографией и искусственным интеллектом. Однако если сосредоточиться на реалиях повседневной жизни со смартфоном, то OnePlus Nord CE 6 — это лучший выбор для большинства людей.

Цена OnePlus Nord CE 6 в Украине — от 20 880 грн.

Напомним, ранее эксперты сравнили смартфоны среднего класса Samsung Galaxy M47 и OnePlus N6.

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