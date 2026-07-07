Недорогие Android-смартфоны, стоящие внимания: эксперт посоветовал 5 моделей на 2026 год (фото)

Смартфоны среднего класса сегодня предлагают отличные характеристики, включая производительные процессоры, четкие дисплеи и длительную поддержку программного обеспечения.

Для тех, кто собирается купить бюджетный смартфон на Android, обозреватель гаджетов Стивен Радочия подобрал 5 лучших моделей. Подробнее об этих телефонах он рассказал в статье для Android Authority.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: Google

Google Pixel 10a оснащён чипсетом Tensor G4 и 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон может похвастаться хорошим качеством фотографий, лаконичным интерфейсом и высококачественным 6,3-дюймовым дисплеем Actua OLED.

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Существенным преимуществом Google Pixel 10a является семь лет поддержки обновлений программного обеспечения. Также стоит отметить, что смартфоны Google Pixel, как правило, получают обновления раньше, чем другие смартфоны на Android.

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Цена Google Pixel 10a в Украине — 21 399 грн.

Samsung Galaxy A27

Samsung Galaxy A27 Фото: Samsung

Galaxy A27 оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED и процессором Snapdragon 6 Gen 3, который стал шагом вперед по сравнению с чипсетом Galaxy A26. Смартфон также имеет 8 ГБ оперативной памяти

Samsung обещает для Galaxy A27 шесть лет обновлений One UI и патчей безопасности. При этом это устройство значительно дешевле, чем Google Pixel 10a.

Цена Samsung Galaxy A27 в Украине — от 12 799 грн.

Moto G Stylus (2026)

Moto G Stylus (2026) Фото: Motorola

Moto G Stylus (2026) оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти. Приятными бонусами стали 3,5-мм разъем для наушников и слот для карт microSD.

Еще одним преимуществом Moto G Stylus (2026) является поддержка стилуса, входящего в комплект. В этом году Motorola добавила новые функции, сделав стилус более удобным и функциональным.

Цена Moto G Stylus (2026) — около 20 000 грн.

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

Как и Moto G Stylus (2026), смартфон Nothing Phone 4a Pro стоит немного дороже, однако он превосходит большинство конкурентов в своём ценовом сегменте. Его сильными сторонами являются OLED-дисплей, премиальный алюминиевый корпус, высокая производительность и интересный дизайн.

Nothing Phone 4a Pro получит три года обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.

Цена Nothing Phone 4a Pro в Украине — от 25 099 грн

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro Фото: androidpolice.com

В отличие от остальных упомянутых смартфонов, Google Pixel 8 Pro никогда не позиционировался как бюджетная модель. Это флагман 2023 года, цена на который значительно снизилась с момента его выхода. Несмотря на это, у него ещё осталось почти пять лет обновлений.

По словам Радочии, Google Pixel 8 Pro по-прежнему демонстрирует достойную производительность и отличные возможности для фотосъемки. Поэтому он легко может составить конкуренцию новейшим смартфонам среднего класса.

Цена Google Pixel 8 Pro в Украине — от 19 000 грн.

Напомним, что эксперт сравнил смартфоны среднего класса OnePlus Nord CE6 и Google Pixel 10a.

Фокус также сообщал, что HMD готовит новую линейку кнопочных телефонов под брендом Nokia, оснащенных ИИ.