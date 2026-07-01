Недорога альтернатива AirPods: Xiaomi випустила навушники з чудовим звуком та ANC (фото)

Компанія Xiaomi представила свої перші накладні бездротові навушники Redmi Headphones Neo, які пропонують хороші характеристики за доступною ціною.

Навушники Redmi Headphones Neo забезпечують активне шумозаглушення (ANC), тривалий час роботи від акумулятора та преміальні аудіофункції. Про це йдеться на офіційному сайті Xiaomi.

Redmi Headphones Neo використовують амбушури з протеїнової шкіри, наповнені піною з повільним відскоком для покращеного комфорту під час тривалого прослуховування. Амбушури можна обертати до 110 градусів та нахиляти на 15 градусів, щоб адаптувати до різних форм голови. Металеве наголов'я також регульоване. Вага навушників — 263 г.

Кольори Redmi Headphones Neo Фото: Redmi

За звук у Redmi Headphones Neo відповідають 40-міліметрові динамічні драйвери з титановим покриттям, розміщені всередині незалежної акустичної камери, для забезпечення чистішого звуку зі зменшенням спотворень Вони підтримують USB Audio для дротового відтворення з частотою до 96 кГц/24 біт без втрат якості та мають сертифікацію Hi-Res Audio.

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Redmi Headphones Neo підтримують активне шумозаглушення розраховане на рівень до 42 дБ. Приємним бонусом є режим адаптивного ANC, який автоматично аналізує оточуючий шум та самостійно регулює рівень його приглушення.

Redmi Headphones Neo Фото: Redmi

Навушники оснащені акумулятором ємністю 600 мАг, який обціяє до 72 годин відтворення на одному заряді. Серед інших характеристик — система штучного інтелекту з потрійним мікрофоном та придушенням шуму вітру на швидкості до 5 м/с, можливість підключення до двох пристроїв, 10-смуговий еквалайзер для індивідуального налаштування, а також чотири попередньо встановлені профілі еквалайзера.

Ціна Redmi Headphones Neo в Україні — 2999 грн.

Нагадаємо, навушники Monster N-Lite 203 забезпечують непоганий звук та пристойний час роботи від акумулятора за доступну ціну.

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