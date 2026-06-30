Дешеві, але якісні бездротові навушники: яку модель радить експерт (фото)

Бездротові навушники Monster N-Lite 203 забезпечують непоганий звук та пристойний час роботи від акумулятора за доступну ціну.

Оглядач гаджетів Тімі Кантісано радить Monster N-Lite 203 тим, хто шукає недорогі бездротові навушники з хорошими характеристиками. Свій вибір він пояснив у статті для Android Police.

За словами Кантісано, Monster N-Lite 203 пропонують чистий звук, тож чудово підходять для музики. Окрім того, автор відзначив відмінну чіткість голосу під час дзвінків.

Monster N-Lite 203

Monster N-Lite 203 обіцяють до восьми годин використання на одному заряді. Разом із зарядним футляром цей час збільшується до 30 годин.

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Навушники підтримують сенсорне керування для регулювання гучності, вибору треків тощо. Вони важать лише 3,85 г, що на 15% легше за стандартні навушники, а також мають захист від води за стандартом IPX6. В комплект входять 3 пари м’яких гумових амбушур різних розмірів.

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Кантісано наголосив, що Monster N-Lite 203 підійдуть не всім, але у своєму ціновому діапазоні — це одні з найкращих навушників.

Ціна Monster N-Lite 203 — 13 доларів (близько 584 грн).

Нагадаємо, OnePlus представила навушники Nord Buds 4, які доповнять існуючу модель Nord Buds 4 Pro.

Фокус також повідомляв, що компанія Nothing, схоже, готується випустити нові бюджетні навушники Ear (3a).