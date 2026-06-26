Недорогі навушники з ANC та ємною батареєю: на яку модель звернути увагу (фото)

Компанія OnePlus представила навушники Nord Buds 4, які стали більш доступною альтернативою Nord Buds 4 Pro.

Навушники OnePlus Nord Buds 4 пропонують активне шумозаглушення (ANC) та до 54 годин загального часу роботи від акумулятора. Про це пише GSMArena.

Nord Buds 4 мають внутрішньоканальний дизайн із силіконовими амбушурами. Навушники оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами з титановим покриттям та мають клас захисту IP55 від пилу та води.

OnePlus Nord Buds 4 Фото: OnePlus

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Попри нижчу ціну, Nord Buds 4 підтримують активне шумозаглушення до 52 дБ разом із режимом прозорості, як і Nord Buds 4 Pro. Для цього вони отримали шість мікрофонів, які також допомагають покращити якість дзвінків. Доступне підключення через Bluetooth 6.1 із функцією сполучення двох пристроїв та Google Fast Pair.

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Nord Buds 4 підтримують функції на базі штучного інтелекту, такі як AI Assistant та AI Translate, проте для їх роботи потрібен підключений смартфон. Керування відбувається через сенсори через сенсори на навушниках. Вага одного навушника — 4,3 г.

OnePlus Nord Buds 4 Фото: OnePlus

Кожен навушник отримав акумулятор ємністю 62 мАг, тоді як ємність кейса становить 530 мАг. OnePlus обіцяє до 13 годин роботи на одному заряді та до 54 годин з кейсом, коли ANC вимкнено. З увімкненим ANC заявлений час роботи навушників становить 6,5 годин, а з кейсом — 27 годин.

Очікується, що Nord Buds 4 офіційно надійдуть у продаж 29 червня. Навушники представлені у кольорах Astral Teal та Stellar Black.

Ціна OnePlus Nord Buds 4 — близько 1500 грн.

Нагадаємо, Nothing готується випустити нові навушники Ear (3a), які стануть доступнішою версією Ear (3).

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