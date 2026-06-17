Недорогі навушники, варті уваги у 2026 році: розкрито ціну новинки від Nothing

Британська компанія Nothing, схоже, готується випустити нові навушники Ear (3a), які стануть доступнішою версією Ear (3).

Майбутні навушники Nothing Ear (3a) вже були помічені в індонезійській базі даних сертифікації SDPPI. На це звернув увагу портал TheTechOutlook.

Раніше Nothing випустила навушники Ear та Ear (a), проте бренд не представив модель "a" для Nothing Ear (2).

За даними Dealabs, навушники Nothing Ear (3a) вийдуть у чотирьох кольорах: білому, чорному, жовтому та рожевому. Ця кольорова палітра майже ідентична палітрі Ear (a) 2024 року. Єдиним оновленням став рожевий колір.

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Витоки вказують на те, що Nothing Ear (3a) коштуватимуть 99 євро (близько 5 152 грн), як і Ear (a) на старті продажів. Наразі Ear (a) вже впали в ціні. В Україні їх можна придбати за 3 199 грн.

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Дата випуску та технічні характеристики Nothing Ear (3a) поки не розголошуються.

Нагадаємо, експертка порівняла флагманські навушники Sony WH-1000XM6 та Sennheiser Momentum 5, назвавши кращу модель.

Фокус також повідомляв, що OnePlus збирається випустити бюджетні навушники Nord Buds 4 з ANC та хорошим звуком.