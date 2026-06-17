Недорогі навушники з ANC та чудовим звуком: новинка OnePlus розсекречена в мережі (фото)

Компанія OnePlus готується випустити бюджетні навушники Nord Buds 4, які мають багато спільного з нещодавно анонсованими Nord Buds 4 Pro.

Офіційний анонс OnePlus Nord Buds 4 запланований на 25 червня 2026 року. Про це OnePlus повідомила в соцмережі X.

Судячи з публікацій на сторінці OnePlus, спочатку навушники Nord Buds 4 надійдуть у продаж в Індії, проте згодом відбудеться і глобальний реліз.

OnePlus Nord Buds 4 Фото: OnePlus

Що відомо про OnePlus Nord Buds 4

На сайті Amazon сказано, що Nord Buds 4 оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами з титановим покриттям, подібними до тих, що є в моделі Pro. OnePlus обіцяє насичені баси, чіткі високі частоти та підтримку просторового аудіо.

Також повідомляється, що Nord Buds 4 підтримують активне шумозаглушення (ANC). Навушники отримали шість окремих мікрофонів, які мають не лише усувати небажаний шум, але й забезпечувати хорошу якість дзвінків.

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Заявлений час роботи від акумулятора становить 54 години, включно з зарядним футляром. Навушники важать всього 4,3 грами та будуть доступні у двох кольорах — світло-зеленому та чорному.

Ціна OnePlus Nord Buds 4 поки офіційно не оголошена. З огляду на стартову вартість OnePlus Nord Buds 3 та OnePlus Nord Buds 4, можна припустити, що Nord Buds 4 коштуватимуть близько 60 доларів.

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