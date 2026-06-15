Недорогі, але якісні дротові навушники: експерт порадив модель з хорошим звуком (фото)

Дротові навушники переживають нову хвилю популярності. Вони не потребують зарядки та нерідко пропонують звук високої роздільної здатності, як от модель Dunu Titan X.

Навушники Dunu Titan X вартістю менш як 2 000 грн забезпечують напрочуд хороше звучання. Враженнями від даної моделі поділився експерт порталу Tom's Guide.

Звук

Dunu Titan X Фото: tomsguide.com

Dunu Titan X оснащені 10-міліметровими динамічними драйверами та подвійними магнітними ланцюгами для покриття діапазону частот від 5 Гц до 40 кГц. Оскільки в середньому людський слух охоплює від 20 Гц до 20 кГц, Titan X пропонують більш ніж точне звучання.

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За словами експерта, під час тестування ці навушники відмінно впорались з найрізноманітнішими жанрами музики. Автор відзначив чіткі голоси, потужні та контрольовані баси, а також яскраві високі частоти, які не звучать занадто пронизливо.

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Дизайн

Dunu Titan X Фото: tomsguide.com

Навушники Dunu Titan X мають корпус із високощільного сплаву, стійкий до подряпин та поту. Плетений кабель Titan X має 2-контактний знімний роз'єм, тому навушники можна використовувати, якщо стандартний кабель зламається. Кабель також має конструкцію, що запобігає заплутуванню.

Експерт зауважив, що Dunu Titan X напрочуд зручні. З огляду на стильний дизайн та неймовірно хороший звук, вони можуть претендувати на звання одних з найкращих бюджетних дротових навушників у 2026 році.

Ціна Dunu Titan X в Україні — від 1699 грн.

Нагадаємо, експерти назвали Sony WF-C710N одними з найкращих навушників у середньому ціновому сегменті.

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