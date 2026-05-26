Флагманський звук за менші гроші: експерт порадив бюджетні навушники Sony (фото)

Sony WF-C710N забезпечують чудову якість звуку та майже не відчуваються у вухах, що робить їх одними з найкращих навушників у своєму ціновому сегменті.

Оскільки внутрішньоканальні навушники Sony WF-C710N не тиснуть на вуха, вони ідеально підходять для спекотної погоди. Своїми враженнями від даної моделі поділився експерт порталу Tom's Guide.

Дизайн

Sony WF-C710N Фото: tomsguide.com

За словами експерта, Sony WF-C710N щільно прилягають до вух і не випадають навіть під час швидкої ходьби та махів головою. Кожен навушник важить лише 5,1 г, що дозволяє іноді забувати, що вони взагалі є у вухах.

Автор також відзначив дизайн Sony WF-C710N. Прозорий корпус Glass Blue дозволяє бачити дроти та фурнітуру, що виділяє WF-C710N серед конкурентів. Окрім синього, навушники доступні у чорному та білому колорах.

Звук та ANC

Sony WF-C710N оснащені 5-міліметровим драйверам, що забезпечує потужні баси та яскраві високі частоти. Фірмова технологія Sony Digital Sound Enhancement Engine відтворює максимально наближено до оригінального запису.

Окрім преміальної якості звуку, Sony WF-C710N забезпечують активне шумозаглушення (ANC) нарівні з Bose. За словами експерта, ANC приглушує не лише шум транспорту під час подорожі, але й такі звуки, як кипіння чайника чи телевізора в приміщенні.

За словами експерта, Sony WF-C710N залишаються одними знайкращих бездротових навушників, які йому доводилося тестувати. Попри те, що WF-C710N дуже зручні, добре звучать та ефективно ізолюють небажаний шум, вони значно дешевші, ніж, наприклад, Bose QuietComfort Ultra Gen 2.

Ціна Sony WF-C710N в Україні — 3 999 грн.

