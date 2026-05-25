Найкращі бюджетні навушники 2026 року: названо лідера за результатами тестів (фото)

Навушники CMF Buds 2 від компанії Nothing пропонують чудовий звук та низку цікавих функцій за напрочуд доступною ціною.

Тестування показало, що CMF Buds 2 значно перевершують свою ціну. У підсумку експерти порталу Tom's Guide дійшли висновку, що це найкращі бюджетні навушники 2026 року.

Звук

CMF Buds 2 Фото: tomsguide.com

CMF Buds 2 використовують технологію Dirac, завядки якій пропонують дуже хороше звучання з великою кількістю басів та розкриттям деталей. Налаштування еквалайзера піднімають звук на новий рівень.

За словами експертів, CMF Buds 2 підходять для широкого кола жанрів — від найважчого металу до легкого фолку та класики. У своєму ціновому сегменті ці навушники однозначно лідирують за якістю звуку.

Комфорт та ANC

CMF Buds 2 Фото: tomsguide.com

Перевагою CMF Buds 2 є те, що вони пропонують кілька варіантів кріплення. В комплекті є три розміри вкладишів. Тестування показало CMF Buds 2 можна комфортно носити впродовж цілого дня. Хоча дорожчі навушники можуть бути трохи зручнішими у вусі, ця модель є цілком зручною для своєї ціни.

Відео дня

Важливо

Які навушники краще купити у 2026 році: AirPods Max 2 проти Sony 1000X The ColleXion (фото)

Попри доступну вартість, CMF Buds 2 підтримують активне шумозаглушення (ANC). Звичайно, від цих навушників не варто очікувати ANC рівня Bose, однак вони досить добре справляються з ізоляцією небажаних звуків.

Експерти також відзначили непоганий режим прозорості, який дозволяє чути, що відбувається довкола, без роботизованого спотворення голосів.

Акумулятор

CMF Buds 2 Фото: tomsguide.com

CMF Buds 2 обіцяють 11 годин роботи без підзарядки, що краще, ніж у деяких преміальних моделей. Кейс розрахований на 55 годин використання, тож дозволяє зарядити навушники приблизно 5 разів. Тестування навушників підтвердило заявлені можливості акумулятора.

Ціна CMF Buds 2 в Україні — від 1899 грн.

Нагадаємо, повнорозмірні бездротові навушники Sony WH-1000XM4 залишаються однією з найвигідніших пропозицій на ринку.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали 3 найкращі моделі навушників шумопоглинанням у 2026 році.