Навушники з шумопоглинанням на різний бюджет: 3 найкращі моделі у 2026 році (фото)

Активне шумопоглинання (ANC) тривалий час було ексклюзивною ознакою преміальних навушників, проте сьогодні цю функцію пропонують моделі середнього та навіть бюджетного сегментів.

Експерти порталу Tom's Guide випробували низку сучасних навушників з ANC та обрали кілька найкращих варіантів у різних цінових категоріях.

Bose QuietComfort Ultra Gen 2

Навушники Bose QuietComfort Ultra Gen 2 пропонують відмінне шумопоглинання, роблячи будь-яку довгу подорож набагато приємнішою. Вони також дозволяють зосередитися на роботі кафе, офісі та інших галасливих місцях. Номінальний час роботи від акумулятора складає до 30 годин.

За словами експертів, з усіх протестованих навушників QuietComfort Ultra Gen 2 найкраще блокують шум. Режим прозорості теж працює дуже добре, підсилюючи голоси, однак не роблячи їх роботоподібними.

QuietComfort Ultra Gen 2 також можуть похвалитися непоганою якістю звуку, проте для кращого звучання варто повозитися з налаштуваннями у застосунку Bose, додавши трохи деталей та зменшивши вагу басів.

Характеристики Bose QuietComfort Ultra Gen 2:

розмір — 19,56 × 5,08 × 13,97 см;

вага — 254 грами;

термін служби батареї — до 30 годин;

підключення — Bluetooth 5.3 з SBC, AAC, aptX Adaptive;

ціна в Україні — від 15 900 грн.

JLab JBuds Lux ANC

JLab JBuds Lux ANC — це бюджетні навушники з напрочуд хорошим шумопоглинанням. Однією з переваг даної моделі також є підтримка технології Spatial Audio, яка розширює звучання музики в різних потокових сервісах і забезпечує підтримку Dolby Atmos для ігрових консолей та інших пристроїв.

Навушники JBuds Lux ANC обіцяють 70 годин роботи без активного шумопоглинання, що є одним із найкращих показників серед усіх протестованих варіантів. З увімкненим ANC цей час скоротиться до 40 годин.

Експерти також зауважили, що JBuds Lux ANC дуже зручні в носінні, особливо з огляду на ціну. Проте варто враховувати, що у комплекті немає чохла.

Характеристики JLab JBuds Lux ANC:

розміри — 19,56 × 5,08 × 13,97 см;

вага — 232 грами;

термін служби батареї — 40 годин з ANC, 70 годин без ANC;

підключення — Bluetooth 5.3, SBC, AAC, aptX Adaptive;

ціна в Україні — від 2 849 грн.

Soundcore Space One Pro

Навушники Soundcore Space One Pro відносяться до середнього цінового сегмента. Попри це, вони дуже добре ізолюють шум практично будь-де. Soundcore зробила акцент на низькочастотному гудінні, що робить Space One Pro ідеальними для поїздок автобусом, але голоси та інші звуки теж непогано блокуються.

Автори огляду зауважили, що звук Soundcore Space One Pro набагато кращий, ніж можна було б очікувати. Звучання надзвичайно деталізоване та чудово підходить під різні жанри музики.

Навушники Space One Pro також можуть похвалитися зручним дизайном для тривалого носіння. Час роботи батареї складає 40 годин роботи з активним шумопоглинанням та 60 годин, якщо цю функцію вимкнути.

Характеристики Soundcore Space One Pro:

розміри — 16,25 x 4,57 x 19,3 см;

вага — 221 грам;

термін служби батареї — 40 годин з ANC, 60 годин без ANC;

підключення — Bluetooth 5.3 (кодеки: SBC, AAC, aptX HD);

ціна в Україні — від 5999 грн.

