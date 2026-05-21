Гідна альтернатива AirPods Max 2: нові навушники Sony випробували у реальному житті (фото)

Компанія Sony представила флагманські навушники 1000X The Collexion, які виділяються елегантним зовнішнім виглядом, преміальними матеріалами та високою якістю звуку.

Навушники Sony 1000X The Collexion отримали низку покращень, порівняно з базовою моделлю Sony WH-1000XM6. Першими враженнями від новинки поділась експертка порталу ZDNET Джада Джонс.

Основні характеристики Sony 1000X The Collexion

Навушники Sony 1000X The Collexion оснащені односпрямованим карбоновим динаміком, покликаним зменшити спотворення звуку. Вони мають має фірмовий звуковий профіль Sony, проте дещо жвавіший, ніж у XM6. Джонс відзначила глибші та чіткіші низькі частоти та менш різкі високі частоти без будь-яких налаштувань еквалайзера.

Sony WH-1000XM6 та Sony 1000X The Collexion Фото: zdnet.com

Sony 1000X The Collexion отримали новий процесор на базі чипа V3 для роботи з найсучаснішим алгоритмом масштабування звуку DSEE Ultimate. Навушники дебютували із двома додатковими режимами просторового звуку для музики та ігор, а також підтримкою характерних аудіотехнологій Sony, включаючи кодеки LDAC та LC3, дротове прослуховування 3,5 мм, шумозаглушення та режим навколишнього середовища.

Що стосується шумозаглушення, 1000X The Collexion оснащені тим самим процесором QN3, що й XM6. За словами Джади, шумозаглушення 1000X The Collexion працює на рівні Sonos Ace або WH-1000XM5.

Дизайн Sony 1000X The Collexion

Sony 1000X The Collexion, Sonos Ace та AirPods Max 2 Фото: zdnet.com

Sony 1000X The Collexion отримали значне оновлення дизайну, включно з полірованими та матовими металевими акцентами. Навушники також мають тонші амбушури, ширше оголов'я та товстіші амбушури порівняно з WH-1000XM6.

Джонс зазначила, що нові дизайнерські рішення вирішують дві проблеми WH-1000XM6: комфорт і стиль. Ширше оголов'я, м'якші амбушури та просторіші амбушури роблять навушники зручнішими, а блискучі акценти надають їм більш преміального вигляду.

Чохли Sony 1000X The Collexion та AirPods Max 2 Фото: zdnet.com

Чохол Sony 1000X The Collexion теж має невелике оновлення у вигляді вирізу під наголов’ям, що створює враження ручки. Хоча навушники 1000X The Collexion не складаються, футляр вирішує проблему портативності, спричинену його негнучкими петлями.

Хоча тонші амбушури дещо зменшують вагу, металеві елементи додають 1000X The Collexion трохи ваги. Водночас ці 320-грамові навушники все ще набагато легші , ніж 386-грамові AirPods Max 2 від Apple.

Ціна Sony 1000X The Collexion в Україні — від 26 500 грн.

