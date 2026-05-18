Бюджетні дротові навушники з чудовим звуком: 3 найкращі моделі у 2026 році (фото)

Дротові навушники досі користуються стабільним попитом завдяки відсутності затримок, хорошій якості звуку та відсутності потреби в заряджанні.

Експерти порталу Tom's Guide випробували низку дротових навушників та обрали 3 найкращі моделі 2026 року за співвідношенням ціни та якості звуку.

Sennheiser CX 80U

Навушники Sennheiser CX 80U отримали роз'єм USB-C та інші сучасні оновлення. Вони сумісні з безліччю пристроїв завдяки інтерфейсу plug-and-play. Вбудований ЦАП для потокової передачі високої роздільної здатності забезпечує насичене та точне звучання.

Ціна Sennheiser CX 80U в Україні — близько 2 039 грн.

Shure SE215 Pro

Shure SE215 Pro є одними з найкращих дротових навушників вартістю до 5 000 грн. За словами експертів, ця модель пропонує найкраще співвідношення ціни та якості завдяки чітким високим частотам та потужним басам з чудовим відтворенням низьких частот. Автори огляду також відзначили стильний дизайн SE215 Pro та зручність у носінні.

Ціна Shure SE215 Pro в Україні — від 4 900 грн.

Sennheiser IE 200

Sennheiser IE 200 — це найдорожча модель у списку, призначена для меломанів. Навушники пропонують широку звукову сцену, чудове розділення інструментів, потужні баси та надзвичайно чистий вокал. Експерти також зазначили, що IE 200 дуже легкі та комфортні у вухах.

Ціна Sennheiser IE 200 в Україні — від 5 200 грн.

