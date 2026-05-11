Які навушники купити у 2026 році: експерт порівняв найкращі AirPods, Sony та Sennheiser (фото)

Компанії Apple Sony та Sennheiser сьогодні пропонують одні з найкращих преміальних навушників, що вирізняються чудовим звуком, шумопоглинанням та тривалим часом роботи від акумулятора.

В списках найкращих флагманських навушників, як правило, фігурують Apple AirPods Max 2, Sennheiser HDB 630 та Sony WH-1000XM6. Експерт порталу GSMArena розповіли, які навушники краще купити, оцінивши ці три моделі за ключовими параметрами.

Комплектація

Кейс AirPods Max 2 Фото: gsmarena.com

AirPods Max 2 постачаються з найменшою кількістю аксесуарів у коробці. В комплекті є лише смарт-чохол та плетений кабель USB-C. Smart Case від Apple займає мінімум місця, проте варто враховувати, що він не закриває наголов’я навушників.

Кейс Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Sennheiser HDB 630 постачаються з дуже великим і міцним кейсом. Всередині є багато відділень для різних аксесуарів, таких як USB-кабель для аудіо та заряджання, аналоговий аудіокабель, адаптер для літака та Bluetooth-адаптер BTD 700 з перетворювачем USB-C на USB-A.

Кейс Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Sony WH-1000XM6 мають зручний футляр з маленькою магнітною застібкою. Усередині є аналоговий аудіокабель та короткий USB-кабель для заряджання. Хоча футляр Sony не набагато менший за Sennheiser, навушники WH-1000XM6 можна помістити всередину лише у складеному вигляді.

AirPods Max 2 — 4/10;

HDB 630 — 9/10;

WH-1000XM6 — 7/10.

Дизайн

AirPods Max 2 пропонують класичну для Apple естетику, що поєднує класичні форми авіаційної гарнітури з сучасним промисловим дизайном. Амбушури укладені в красиві металеві корпуси, що поєднуються з наголов’ям із тканинної сітки. Використання металу робить ці навушники найважчими.

Sennheiser HDB 630 мають більш стриманий вигляд та повністю виготовлені з пластику. Це також єдині навушники з Y-подібними кріпленнями, які кріпляться до чашок збоку, а не в одному місці зверху.

Sony WH-1000XM6 отримали пластиковий корпус з досить елегантною текстурою. Вони пропонують найгнучкіше шасі, яке не тільки обертається, але й складається для амбушур, чого немає в жодних з двох інших моделей.

AirPods Max 2 — 9/10;

HDB 630 — 6/10;

WH-1000XM6 — 7/10.

Комфорт

Apple AirPods Max 2 Фото: gsmarena.com

За словами експерта, головною проблемою AirPods Max 2 є вага, оскільки під час рухів гловою відчувається додатковий об'єм. Щоб навушники не злетіли, вони також мають значний затискний тиск, який утримує їх на місці. Поєднання цих двох факторів означає, що AirPods Max 2 ніколи не будуть непомітними у носінні. Водночас їхні амбушури мають найбільшу глибину порівняно з двома іншими моделями.

Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Соєю чергою навушники Sennheiser HDB 630 отримали найменший діаметр амбушур. Автори огляду зазначили, що було надзвичайно важко знайти зручну посадку в цих навушниках.

Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Що стосується Sony WH-1000XM6, вони є найлегшими з трьох моделей. Як наслідок, сила затиску також найменша, що є однозначною перевагою. При цьому амбушури відчуваються неглибокими, а наголов’я є найтоншим з усіх.

AirPods Max 2 — 7/10;

HDB 630 — 6/10;

WH-1000XM6 — 6/10;

ПЗ та функції

AirPods Max 2 не мають окремого супутнього додатка. Ці навушники призначені для використання лише з пристроями Apple, які мають окремий розділ з усіма основними функціями в "Налаштуваннях". За словами експерта, ці навушники мають найменше функцій серед конкурентів.

Натомість Sennheiser HDB 630 пропонують застосунок для iOS та Android, який виявився справді чудовим. За словами експерта, він добре структурований та має багато корисних функцій. Наприклад, це єдині навушники, які дозволяють вручну налаштовувати рівень шумозаглушення або прозорості. Але найбільшою їхньою перевагою є параметричний еквалайзер,

Що стосується Sony WH-1000XM6, на думку експерта, ці навушники знаходяться десь посередині між вищезгаданими моделями. Вони мають застосунок, але він поступається Sennheiser у низці моментів. У виданні зазначили, що деякі функції є досить химерними, проте підтримка еквалайзера є безумовним плюсом.

AirPods Max 2 — 5/10;

HDB 630 — 8/10;

WH-1000XM6 — 6/10.

Якість звуку

Експерт відзначив приємне звучання AirPods Max 2 акцентом на низьких басах і верхніх частотах. Є провал у нижніх високих частотах, через що певний вокал та інструменти звучать розпливчасто та нечітко.

Sennheiser HDB 630 позиціонуються як навушники аудіофільського рівня, тож вони пропонують найкращі налаштування звуку. За словами експерта, це одні з найбільш збалансованих та нейтрально налаштованих бездротових навушників, які їм доводилось тестувати, хоча у верхніх середніх частотах є незначна нечіткість.

Навушники Sony WH-1000XM6 не надто виділяються на тлі конкурентів. Автори огляду зазначили, що ця модель найбільше розчаровує, зокрема через хаотичний басовий діапазон та перевантажені нижні середні частоти.

AirPods Max 2 — 6/10;

HDB 630 — 8/10;

WH-1000XM6 — 4/10.

ANC

Apple AirPods Max 2 Фото: gsmarena.com

AirPods Max 2 виявилися лідерами за рівнем шумозаглушення. В ході тестування вони відмінно ізолювали шум літаків і автомобілів, а також добре впоралися з різними побутовими звуками. Режим прозорості також є найприроднішим з усіх.

Sennheiser HDB 630 Фото: gsmarena.com

Тим часом Sennheiser HDB 630 мають найслабше шумозаглушення серед випробуваних навушників. Ця модель дуже чутлива до вітру, а також має відверто поганий режим прозорості, що поступається навіть бюджетним варіантам.

Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Шумозаглушення на Sony WH-1000XM6 працює дуже добре більшу частину часу. Ці навушники найкраще справляються з високочастотними шумами, як от звуки будівельних робіт на узбіччі доріг. Режим прозорості теж хороший, але трохи не дотягує до AirPods.

AirPods Max 2 — 9/10;

HDB 630 — 5/10;

WH-1000XM6 — 8/10.

Мікрофон

AirPods Max 2 обробляють вхідний звук таким чином, що він звучить набагато природніше, ніж інші Bluetooth-пристрої. З огляду на це, навушники Apple будуть найкращим вибором для тих, хто здійснює багато дзвінків у тихому середовищі. У тесті на шум AirPods Max 2 показали себе не так добре, оскільки сторонні звуки досить чітко чути.

Sennheiser HDB 630 добре показали себе в обох тестах. Хоча вони пропонують не таку гарну якість звуку, як AirPods, вона все ще цілком пристойна. Навушники також чудово впорались з фоновим шумом, зберігши чіткість голосу.

Sony WH-1000XM6 продемонстрували трохи гіршу якість передачі голосу. Ці навушники найкраще справляються з придушенням фонового шуму, але в результаті чіткість голосу ще більше падає.

AirPods Max 2 — 7/10;

HDB 630 — 7/10;

WH-1000XM6 — 6/10.

Акумулятор

AirPods Max 2, Sennheiser HDB 630 та Sony WH-1000XM6 Фото: gsmarena.com

AirPods Max 2 обіцяють 20 годинами автономної роботи, що є не найкращим показником. Навушники заряджаються досить швидко, однак це не виправдовує час роботи від акумулятора.

Для порівняння, Sennheiser HDB 630 пропонують цілих 45 годин роботи адаптером BTD 700 та 60 годин роботи з AAC.

Sony WH-1000XM6 витримують понад 30 годинами роботи з AAC, що більше, ніж можуть забезпечити AirPods Max 2, проте значно менше за Sennheiser HDB 630.

AirPods Max 2 — 5/10;

HDB 630 — 9/10;

WH-1000XM6 — 6/10.

Висновки

Тим, хто шукає найкращі універсальні навушники з шумопоглинанням, які працюють з різноманітними пристроями, експер радить звернути увагу на Sony WH-1000XM6. Для користувачів iPhone найкращим варіантом стануть Apple AirPods Max 2. Водночас для меломанів автори огляду рекомендують Sennheiser HDB 630.

