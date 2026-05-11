Найкращі дешеві навушники з ANC: яка модель порадувала під час тестування (фото)

Бездротові навушники JLab Go Pods ANC обіцяють чудовий звук та активне шумозаглушення (ANC) за напрочуд доступною ціною.

Завдяки співвідношенню ціни та функціоналу JLab Go Pods ANC отримали звання найкращих бюджетних навушників 2026 року за версією експертів. Результати тестів Go Pods ANC оприлюднив портал Tom's Guide.

Якість звуку

JLab Go Pods ANC Фото: tomsguide.com

JLab Go Pods ANC пропонують досить непоганий звук за свою ціну. Хоча деталізація не надто висока, а середні частоти іноді поступаються нижчим регістрам, вони звучать набагато краще, ніж модель від Nothing з аналогічною вартістю.

Навушники Go Pods ANC навіть мають користувацький еквалайзер, який можна використовувати для налаштування звуку на свій смак. Експерти відзначили на диво добре збалансований набір функцій, орієнтованих на звук.

Акумулятор

JLab Go Pods ANC Фото: tomsguide.com

Go Pods ANC обіцяють 7,5 годин роботи від власної батареї та 26 годин разом із зарядним футляром. Цього цілком достатньо, щоб вистачило на дорогу на роботу та на робочий день, якщо заряджати їх під час обіду.

Тести підтвердили, що час роботи від акумулятора Go Pods ANC справді відповідає цифрам, зазначеним на коробці. Водночас варто враховувати, що прослуховування музики на високій гучності та з увімкненим ANC може розрядити навушники швидше.

ANC

Однією з особливостей Go Pods ANC є підтримка активного шумозаглушення, адже це рідкість серед дешевих навушників. За словами експертів, під час тестування режим ANC досить непогано ізолював шум на вулиці, в транспорті та в офісі.

Режим прозорості також працював задовільно, хоча автори огляду відзначили дещо "роботоподібні" голоси співрозмовників.

Комфорт

JLab Go Pods ANC Фото: tomsguide.com

Go Pods ANC не можна назвати найзручнішими навушниками, однак вони не надто тиснуть на болючі місця. У комплекті є хороший асортимент амбушур, тож їх можна легко налаштувати їх під свої вуха.

За словами експертів, після кількох годин використання Go Pods ANC починають трохи тиснути на певні ділянки вуха. Щоб запобігти цьому, потрібно просто час від часу виймати навушники.

Застосунок

Ще однією перевагою Go Pods ANC є застосунок JLab. Він сповнений корисних функцій, таких як розширені налаштування еквалайзера, зміна режимів звуку та керування ANC. Він добре структурований та зрозумілий. Експерти радять обов’язково завантажити його після купівлі навушників.

Ціна JLab Go Pods ANC в Україні — від 1 999 до 2 668 грн.

